Pilates melhora a postura mesmo? Especialista esclarece dúvidas

Porém, a ciência tem mostrado que o assunto é muito mais complexo do que parece. Dessa forma, o Pilates ganhou espaço como uma das atividades mais procuradas por quem deseja melhorar a postura, aliviar desconfortos e desenvolver mais qualidade de vida. Mas a pergunta que fica é: será que o método realmente corrige a postura?

Quem nunca ouviu alguém dizer para "endireitar as costas" ? A recomendação atravessa gerações e costuma aparecer na infância, no ambiente de trabalho e até mesmo em consultas médicas. Por muito tempo, foi criada a ideia de que existia algum tipo de postura perfeita e que era apenas preciso mantê-la durante todo o dia para evitar dores e problemas na coluna .

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Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

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Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Método vai além da ideia de "endireitar as costas" e aposta em consciência corporal, força e movimento para promover mudanças graduais e duradouras

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Quem nunca ouviu alguém dizer para "endireitar as costas"? A recomendação atravessa gerações e costuma aparecer na infância, no ambiente de trabalho e até mesmo em consultas médicas. Por muito tempo, foi criada a ideia de que existia algum tipo de postura perfeita e que era apenas preciso mantê-la durante todo o dia para evitar dores e problemas na coluna.

Porém, a ciência tem mostrado que o assunto é muito mais complexo do que parece. Dessa forma, o Pilates ganhou espaço como uma das atividades mais procuradas por quem deseja melhorar a postura, aliviar desconfortos e desenvolver mais qualidade de vida. Mas a pergunta que fica é: será que o método realmente corrige a postura?

Segundo a fisioterapeuta Rayssa Coimbra, proprietária e responsável técnica do Studio Áuria, no Recife, que atua com Pilates desde 2011 (CREFITO 168144-F), a resposta exige um olhar mais amplo.

Para ela, a principal contribuição do método não está em moldar todos os corpos dentro de um mesmo padrão estético, mas em oferecer recursos para que cada pessoa se movimente com mais eficiência, equilíbrio e conforto.

"Durante muito tempo acreditamos que existia uma postura perfeita e que bastava 'endireitar as costas' para evitar dores ou problemas futuros. Hoje, a ciência mostra que essa ideia é um mito. Não existe uma única postura correta para todas as pessoas, porque nosso corpo foi feito para se movimentar e variar posições ao longo do dia", explica.

Mais que buscar um alinhamento considerado ideal, o Pilates trabalha aspectos que influenciam diretamente a maneira como o corpo responde às atividades diárias. Cada exercício estimula força, mobilidade, coordenação e estabilidade, sempre respeitando as características individuais de quem pratica. Assim, o ganho mais importante não é apenas visual, mas funcional.

Ao fortalecer diferentes grupos musculares e desenvolver maior percepção corporal, o praticante passa a identificar os próprios movimentos, reconhecendo padrões que antes pareciam ocorrer de forma automática. Isso faz com que tarefas simples, como permanecer sentado, caminhar, subir escadas ou carregar objetos, sejam realizadas com menos esforço e menor sobrecarga sobre as articulações.

"O que o Pilates faz é muito mais interessante do que simplesmente 'corrigir' uma postura. O método melhora a consciência corporal, a força, a mobilidade, o controle do movimento e a resistência muscular, permitindo que a pessoa sustente diferentes posições com mais conforto e menos sobrecarga. Além disso, promove um melhor equilíbrio muscular e uma maior percepção do próprio corpo", ressalta.

Imagem de pessoas praticando pilates - Reprodução/Pexels

Ela reforça que reduzir o Pilates apenas ao alívio das dores acaba diminuindo o verdadeiro alcance da prática, que atua em diferentes capacidades físicas importantes para o funcionamento do organismo.

"Por isso, não é correto dizer que o Pilates apenas ameniza sintomas. Ele atua em fatores importantes relacionados à postura e ao movimento, como a capacidade física, a mobilidade e o controle corporal", diz.

Quando os resultados começam a aparecer?

Uma das dúvidas mais frequentes entre quem pretende iniciar as aulas é sobre o tempo para perceber mudanças. Afinal, estamos em uma época marcada por soluções rápidas e promessas de resultados imediatos, é comum esperar transformações em poucas sessões.

No entanto, o Pilates segue uma lógica diferente: o progresso acontece de forma gradual e acompanha o processo de adaptação do próprio organismo.

A especialista explica que existem evidências mostrando alterações perceptíveis no alinhamento corporal após algumas semanas de prática, mas faz questão de destacar que cada corpo responde de maneira diferente.

"Alguns estudos sugerem que, após cerca de 24 sessões, realizadas duas vezes por semana, já é possível observar mudanças perceptíveis em aspectos do alinhamento corporal, como ombros e pelve. Com a continuidade da prática, essas adaptações tendem a se consolidar", afirma.

Ainda assim, Rayssa faz um alerta para que as expectativas sejam realistas e lembra que o método não produz mudanças instantâneas.

"Mas é importante deixar claro que isso não é um milagre. Os resultados são graduais, dependem de constância e, em alguns casos, podem ser potencializados pela associação com outras abordagens terapêuticas, como a RPG", revela.

Segundo a fisioterapeuta Rayssa Coimbra, proprietária e responsável técnica do Studio Áuria, no Recife, que atua com Pilates desde 2011 (CREFITO 168144-F), a resposta exige um olhar mais amplo.

Para ela, a principal contribuição do método não está em moldar todos os corpos dentro de um mesmo padrão estético, mas em oferecer recursos para que cada pessoa se movimente com mais eficiência, equilíbrio e conforto.

"Durante muito tempo acreditamos que existia uma postura perfeita e que bastava 'endireitar as costas' para evitar dores ou problemas futuros. Hoje, a ciência mostra que essa ideia é um mito. Não existe uma única postura correta para todas as pessoas, porque nosso corpo foi feito para se movimentar e variar posições ao longo do dia", explica.

Mais que buscar um alinhamento considerado ideal, o Pilates trabalha aspectos que influenciam diretamente a maneira como o corpo responde às atividades diárias. Cada exercício estimula força, mobilidade, coordenação e estabilidade, sempre respeitando as características individuais de quem pratica. Assim, o ganho mais importante não é apenas visual, mas funcional.

Ao fortalecer diferentes grupos musculares e desenvolver maior percepção corporal, o praticante passa a identificar os próprios movimentos, reconhecendo padrões que antes pareciam ocorrer de forma automática. Isso faz com que tarefas simples, como permanecer sentado, caminhar, subir escadas ou carregar objetos, sejam realizadas com menos esforço e menor sobrecarga sobre as articulações.

"O que o Pilates faz é muito mais interessante do que simplesmente 'corrigir' uma postura. O método melhora a consciência corporal, a força, a mobilidade, o controle do movimento e a resistência muscular, permitindo que a pessoa sustente diferentes posições com mais conforto e menos sobrecarga. Além disso, promove um melhor equilíbrio muscular e uma maior percepção do próprio corpo", ressalta.

Imagem de pessoas praticando pilates - Reprodução/Pexels

Ela reforça que reduzir o Pilates apenas ao alívio das dores acaba diminuindo o verdadeiro alcance da prática, que atua em diferentes capacidades físicas importantes para o funcionamento do organismo.

"Por isso, não é correto dizer que o Pilates apenas ameniza sintomas. Ele atua em fatores importantes relacionados à postura e ao movimento, como a capacidade física, a mobilidade e o controle corporal", diz.

Quando os resultados começam a aparecer?

Uma das dúvidas mais frequentes entre quem pretende iniciar as aulas é sobre o tempo para perceber mudanças. Afinal, estamos em uma época marcada por soluções rápidas e promessas de resultados imediatos, é comum esperar transformações em poucas sessões.

No entanto, o Pilates segue uma lógica diferente: o progresso acontece de forma gradual e acompanha o processo de adaptação do próprio organismo.

A especialista explica que existem evidências mostrando alterações perceptíveis no alinhamento corporal após algumas semanas de prática, mas faz questão de destacar que cada corpo responde de maneira diferente.

"Alguns estudos sugerem que, após cerca de 24 sessões, realizadas duas vezes por semana, já é possível observar mudanças perceptíveis em aspectos do alinhamento corporal, como ombros e pelve. Com a continuidade da prática, essas adaptações tendem a se consolidar", afirma.

Ainda assim, Rayssa faz um alerta para que as expectativas sejam realistas e lembra que o método não produz mudanças instantâneas.

"Mas é importante deixar claro que isso não é um milagre. Os resultados são graduais, dependem de constância e, em alguns casos, podem ser potencializados pela associação com outras abordagens terapêuticas, como a RPG", revela.

Imagem de uma mulher praticando pilates - Reprodução/Pexels

Cada corpo tem uma história diferente

Outro ponto importante é entender que postura e dor nem sempre caminham juntas. Existem pessoas com desalinhamentos visíveis que convivem sem qualquer desconforto, enquanto outras apresentam uma postura considerada exemplar e, ainda assim, sofrem com dores frequentes.

Por isso, antes de definir qualquer estratégia de tratamento ou treinamento, é preciso entender como aquele corpo funciona, quais são os hábitos, limitações e necessidades específicas. Essa avaliação individual é um dos pilares do trabalho fisioterapêutico.

"Mais que procurar um desvio específico, meu olhar como fisioterapeuta está voltado para entender como aquele corpo se movimenta. Existem pessoas com uma postura considerada 'fora do padrão' que não sentem nenhuma dor, enquanto outras, aparentemente muito alinhadas, apresentam bastante desconforto. É justamente por isso que a avaliação individual é tão importante. Mais que encaixar todos em um mesmo modelo de postura, precisamos entender as necessidades, a funcionalidade e a história de cada pessoa", afirma Rayssa.

Essa individualização também influencia diretamente na velocidade com que os benefícios aparecem. Enquanto alguns alunos percebem mudanças logo nas primeiras semanas, outros evoluem de maneira mais lenta, sempre respeitando o ritmo do próprio corpo.

"De maneira geral, muitos alunos começam a perceber diferenças nas primeiras semanas, especialmente em relação à consciência corporal, ao conforto para realizar atividades do dia a dia e até à performance em outras modalidades esportivas. Assim como qualquer treinamento físico, o Pilates depende de repetição, progressão e continuidade. Não existe uma transformação instantânea", expõe. "No Pilates, os resultados não acontecem da noite para o dia, mas costumam aparecer para quem transforma o movimento em um hábito".

Respiração e controle fazem toda a diferença

Por mais que o fortalecimento muscular seja um dos aspectos mais conhecidos do Pilates, ele está longe de ser o único responsável pelos resultados. A técnica reúne princípios que trabalham de forma integrada, e dois deles ocupam posição de destaque na visão da especialista: a respiração e o controle dos movimentos.

Aprender a respirar corretamente durante os exercícios melhora a estabilidade do tronco, reduz tensões desnecessárias e favorece uma execução mais eficiente de cada movimento. Ao mesmo tempo, o controle corporal permite que a pessoa desenvolva mais precisão e segurança em suas ações, tanto durante as aulas quanto fora delas.

"Se eu tivesse que destacar dois princípios fundamentais para quem busca melhorar o alinhamento corporal, escolheria a respiração e o controle. A respiração é um dos pilares do Pilates e influencia diretamente a organização do movimento, a estabilidade do tronco e a consciência corporal. Muitas pessoas chegam ao estúdio respirando de forma muito superficial, sem perceber o quanto isso pode interferir na postura, na mobilidade e até na tensão muscular", destaca.

Segundo Rayssa, nenhum desses elementos funciona de forma isolada. O verdadeiro diferencial do método está justamente na integração entre todos eles.

"Não adianta fortalecer apenas uma região do corpo se continuarmos com pouca mobilidade, baixa consciência corporal e hábitos sedentários. É justamente a combinação entre respiração, controle, força, mobilidade e coordenação que torna o Pilates tão eficiente. O método ensina as pessoas a se movimentarem melhor. E, para mim, a riqueza do Pilates está justamente nisso: na soma consciente e direcionada de todos esses princípios, respeitando e acolhendo cada corpo que chega até mim", pontua.

Imagem de uma mulher praticando pilates - Reprodução/Pexels

O aprendizado precisa sair do estúdio

As mudanças conquistadas durante as aulas ganham ainda mais força quando passam a fazer parte da rotina. O objetivo do Pilates não é que o aluno execute movimentos corretos apenas dentro do estúdio, mas que leve esse conhecimento para todas as situações do dia a dia.

Sentar-se diante do computador, levantar uma caixa, caminhar pela rua ou carregar as compras são momentos em que a consciência corporal adquirida nas aulas pode ser aplicada naturalmente.

"O que mais ajuda é justamente aplicar no dia a dia o que se aprende durante a aula: respirar melhor, ativar o centro de força (o nosso Power House ou core) ao sentar, ao levantar um peso, ao caminhar ou até ao carregar as compras do supermercado. O Pilates não deve ficar restrito ao estúdio, ele precisa acompanhar a pessoa na sua rotina", ressalta a fisioterapeuta.

Além disso, hábitos simples podem potencializar os benefícios da prática e contribuir para um corpo mais saudável e funcional.

"Pequenas atitudes fazem muita diferença: levantar-se regularmente durante o trabalho, alternar posições ao longo do dia, caminhar pequenas distâncias, praticar outras atividades físicas quando possível, dormir bem e manter uma boa capacidade física geral. Hoje, as recomendações de ergonomia e saúde ocupacional sugerem que devemos interromper longos períodos sentados e nos movimentar aproximadamente a cada 30 a 50 minutos, nem que seja por alguns minutos", enfatiza.

No fim das contas, talvez a maior mudança promovida pelo Pilates seja justamente transformar a forma como as pessoas enxergam o próprio corpo. Em vez de buscar uma postura perfeita e rígida, o método incentiva um organismo preparado para enfrentar os desafios da rotina com mais mobilidade, força e liberdade de movimento.

"Nosso corpo não foi feito para permanecer imóvel. Ele foi mulher praticando pilates"> Imagem de uma mulher praticando pilates - Reprodução/Pexels

Cada corpo tem uma história diferente

Outro ponto importante é entender que postura e dor nem sempre caminham juntas. Existem pessoas com desalinhamentos visíveis que convivem sem qualquer desconforto, enquanto outras apresentam uma postura considerada exemplar e, ainda assim, sofrem com dores frequentes.

Por isso, antes de definir qualquer estratégia de tratamento ou treinamento, é preciso entender como aquele corpo funciona, quais são os hábitos, limitações e necessidades específicas. Essa avaliação individual é um dos pilares do trabalho fisioterapêutico.

"Mais que procurar um desvio específico, meu olhar como fisioterapeuta está voltado para entender como aquele corpo se movimenta. Existem pessoas com uma postura considerada 'fora do padrão' que não sentem nenhuma dor, enquanto outras, aparentemente muito alinhadas, apresentam bastante desconforto. É justamente por isso que a avaliação individual é tão importante. Mais que encaixar todos em um mesmo modelo de postura, precisamos entender as necessidades, a funcionalidade e a história de cada pessoa", afirma Rayssa.

Essa individualização também influencia diretamente na velocidade com que os benefícios aparecem. Enquanto alguns alunos percebem mudanças logo nas primeiras semanas, outros evoluem de maneira mais lenta, sempre respeitando o ritmo do próprio corpo.

"De maneira geral, muitos alunos começam a perceber diferenças nas primeiras semanas, especialmente em relação à consciência corporal, ao conforto para realizar atividades do dia a dia e até à performance em outras modalidades esportivas. Assim como qualquer treinamento físico, o Pilates depende de repetição, progressão e continuidade. Não existe uma transformação instantânea", expõe. "No Pilates, os resultados não acontecem da noite para o dia, mas costumam aparecer para quem transforma o movimento em um hábito".

Respiração e controle fazem toda a diferença

Por mais que o fortalecimento muscular seja um dos aspectos mais conhecidos do Pilates, ele está longe de ser o único responsável pelos resultados. A técnica reúne princípios que trabalham de forma integrada, e dois deles ocupam posição de destaque na visão da especialista: a respiração e o controle dos movimentos.

Aprender a respirar corretamente durante os exercícios melhora a estabilidade do tronco, reduz tensões desnecessárias e favorece uma execução mais eficiente de cada movimento. Ao mesmo tempo, o controle corporal permite que a pessoa desenvolva mais precisão e segurança em suas ações, tanto durante as aulas quanto fora delas.

"Se eu tivesse que destacar dois princípios fundamentais para quem busca melhorar o alinhamento corporal, escolheria a respiração e o controle. A respiração é um dos pilares do Pilates e influencia diretamente a organização do movimento, a estabilidade do tronco e a consciência corporal. Muitas pessoas chegam ao estúdio respirando de forma muito superficial, sem perceber o quanto isso pode interferir na postura, na mobilidade e até na tensão muscular", destaca.

Segundo Rayssa, nenhum desses elementos funciona de forma isolada. O verdadeiro diferencial do método está justamente na integração entre todos eles.

"Não adianta fortalecer apenas uma região do corpo se continuarmos com pouca mobilidade, baixa consciência corporal e hábitos sedentários. É justamente a combinação entre respiração, controle, força, mobilidade e coordenação que torna o Pilates tão eficiente. O método ensina as pessoas a se movimentarem melhor. E, para mim, a riqueza do Pilates está justamente nisso: na soma consciente e direcionada de todos esses princípios, respeitando e acolhendo cada corpo que chega até mim", pontua.

Imagem de uma mulher praticando pilates - Reprodução/Pexels

O aprendizado precisa sair do estúdio

As mudanças conquistadas durante as aulas ganham ainda mais força quando passam a fazer parte da rotina. O objetivo do Pilates não é que o aluno execute movimentos corretos apenas dentro do estúdio, mas que leve esse conhecimento para todas as situações do dia a dia.

Sentar-se diante do computador, levantar uma caixa, caminhar pela rua ou carregar as compras são momentos em que a consciência corporal adquirida nas aulas pode ser aplicada naturalmente.

"O que mais ajuda é justamente aplicar no dia a dia o que se aprende durante a aula: respirar melhor, ativar o centro de força (o nosso Power House ou core) ao sentar, ao levantar um peso, ao caminhar ou até ao carregar as compras do supermercado. O Pilates não deve ficar restrito ao estúdio, ele precisa acompanhar a pessoa na sua rotina", ressalta a fisioterapeuta.

Além disso, hábitos simples podem potencializar os benefícios da prática e contribuir para um corpo mais saudável e funcional.

"Pequenas atitudes fazem muita diferença: levantar-se regularmente durante o trabalho, alternar posições ao longo do dia, caminhar pequenas distâncias, praticar outras atividades físicas quando possível, dormir bem e manter uma boa capacidade física geral. Hoje, as recomendações de ergonomia e saúde ocupacional sugerem que devemos interromper longos períodos sentados e nos movimentar aproximadamente a cada 30 a 50 minutos, nem que seja por alguns minutos", enfatiza.

No fim das contas, talvez a maior mudança promovida pelo Pilates seja justamente transformar a forma como as pessoas enxergam o próprio corpo. Em vez de buscar uma postura perfeita e rígida, o método incentiva um organismo preparado para enfrentar os desafios da rotina com mais mobilidade, força e liberdade de movimento.

"Nosso corpo não foi feito para permanecer imóvel. Ele foi feito para se adaptar, variar posições e se movimentar. Talvez essa seja uma das maiores lições que o Pilates ensina: mais importante do que sentar 'reto' o dia inteiro é construir um corpo capaz de se mover bem nas diferentes situações da vida", conclui.