Treinar depois dos 30: a busca pela performance real e prazerosa, não apenas por estética

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Respeitar limites, entender o próprio corpo e esquecer dos padrões cobrados pela sociedade é o novo conceito de "corpo ideal" e "shape perfeito"

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No retorno da era da magreza extrema, treinar por prazer e desempenho real, além da estética, pode até ser considerado motivo de piada. Frases como "eu treino por saúde" ou "treino porque gosto" nunca terão o mesmo peso que "eu treino porque quero alcançar o shape perfeito".

As cobranças estéticas tendem a piorar com o passar dos anos e, apesar de existirem movimentos de resistência, o ambiente dos exercícios físicos é um dos que mais são afetados. O discurso do "corpo ideal" pode fazer sentido para alguns, mas, a partir dos 30 anos, o treino encontra um novo significado.

Pessoas nessa faixa etária têm procurado sair do nicho dos padrões cobrados e refletido mais sobre o que realmente vale a pena ao ter uma rotina de exercícios. Treinos que façam sentido no cotidiano, que respeitem limites e ofereçam bem-estar real é o verdadeiro significado de corpo perfeito.

Dessa forma, a percepção de que treinar para atender as expectativas externas acaba não se sustentando. A nova moda é: um corpo que aguenta o dia-a-dia, não apenas uma foto. O advogado Hugo Henriques, de 37 anos, entende bem essa virada.

"Na pandemia foi quando virou essa chave da relação entre bem-estar e o corpo, do quanto é muito mais cabeça do que físico. Eu ficava treinando em casa, tendo que arrumar qualquer coisa para fazer, porque não podia sair. E ali eu percebi que era muito mais sobre cabeça e bem-estar do que sobre a questão física", revela.

Nesse processo, ele foi percebendo que o corpo também começava a dar sinais: alertas que antes passavam despercebidos. "Nessa época, comecei a sentir umas dores que eu não sentia antes; quando treinava muito pesado por dois dias seguidos, demorava mais para me recuperar. E aí fui aprendendo a dosar", diz.

A partir do momento em que ele começou a reconhecer limites que antes simplesmente não existiam, o ajuste do ritmo virou parte natural da rotina.

Imagem de pessoas correndo ao ar livre - Reprodução/Magnific

"Não tenho grandes limitações, mas já percebo algumas restrições na intensidade do treino por dois, três, quatro dias seguidos. Às vezes o corpo cobra, às vezes a imunidade dá uma baixa. Você precisa dormir melhor para se recuperar. Antes, eu treinava feito um louco: dois, três dias dormindo pouco e estava inteiro. Hoje em dia, preciso de uma noite de sono melhor", afirma.

Essa percepção não ocorre de uma hora para outra. Muitas vezes, nasce de conviver com um corpo que passa a não responder de formas diferentes. Para o educador físico Victor Lima (CREF 010661-G/PE), essa mudança é um sinal de maturidade e compreensão do próprio ritmo.

"Acredito que essa mudança de mentalidade vem acontecendo devido a um maior entendimento da importância do exercício físico na saúde e bem-estar pessoal, pela capacidade do exercício em melhorar o desempenho nas atividades diárias; seja no trabalho, onde em muitos casos, as pessoas passam muito tempo sentadas, seja em atividades domésticas ou recreacionais, com o exercício físico proporcionando uma maior funcionalidade e disposição para exercer tais atividades", explica Victor.

Partindo dessa lógica, a maneira como as pessoas enxergam o treino também pode mudar: deixa de ser algo distante, quase técnico, e passa a dialogar diretamente com o dia a dia.

Pequenas melhorias, como menos cansaço, mais mobilidade, mais facilidade para tarefas simples, começam a aparecer antes mesmo de qualquer transformação visível no espelho, o que torna o processo mais concreto e menos frustrante.

"Quando existe esse tipo de mentalidade, o engajamento ao exercício tende a ser mais eficiente, já que, quando comparado a adaptações estéticas, as adaptações funcionais são percebidas mais rapidamente", começa. "Maiores níveis de força e tônus musculares aparecem de forma mais precoce que a hipertrofia muscular, por exemplo. Dessa forma, ter um praticante como foco na funcionalidade pode ser mais interessante pelo fato deste ter uma maior probabilidade de se manter no programa de treino".

O compromisso físico com o treino também ganha uma nova aliada: a pausa. Em meio a rotinas cada vez mais carregadas e dias longos, ele se transforma em um espaço no qual é possível respirar, desligar um pouco das demandas externas e sentir o corpo de um modo menos automático.

Imagem de pessoas se exercitando ao ar livre - Reprodução/Magnific

"Na rotina comum da maioria das pessoas, existe uma alta interação com pessoas e meios digitais, exigindo uma grande carga mental por parte delas durante todo o dia, e o exercício físico permite esse momento de estar consigo mesmo, de desacelerar os pensamentos e até ter uma maior clareza mental que outros momentos do dia normalmente não proporcionam", afirma o educador físico.

E não existe a possibilidade de existir ser humano sem descanso, especialmente na correria da vida adulta. As atividades físicas se tornam um ponto-chave no quesito de intervalo da rotina.

"Como essas questões mentais da vida adulta estão cada vez mais frequentes na vida das pessoas, estratégias que vão de encontro a esse processo passam a ser priorizadas. Dessa forma, o exercício que antes era procurado para fins estéticos, hoje é buscado para resolver aqueles problemas mais urgentes, aqueles que geram uma sobrecarga mental e cognitiva", conclui Victor.

É preciso ter um cuidado que olha para a rotina, para o emocional e para os limites reais do corpo.

Entender o que, de fato, é necessário se torna parte fundamental desse processo, porque, acima de tudo, é sobre construir uma relação mais gentil e responsável com o próprio corpo.

"Acho que o segredo é isso: entender que, às vezes, a cabeça da gente quer que você seja ágil como um atleta de alto rendimento, mas você não é. Então é muito mais um autocuidado do que rendimento", expressa Hugo. "É muito mais essa questão de ter uma saúde mais longeva e conseguir fazer esportes durante muito tempo na minha vida".

Essa mudança de perspectiva mostra que treinar depois dos 30 não é sobre desacelerar, mas reorganizar prioridades. O treino deixa de ser uma cobrança externa e passa a ser uma ferramenta pessoal, de cuidado, de clareza e de continuidade.

No fim, ele se transforma menos em uma busca por resultados imediatos e mais em uma construção paciente de bem-estar, para se adaptar ao ritmo de cada etapa da vida.