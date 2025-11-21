Virgínia, Carol Borba e Gabriela Pugliesi foram as influencers mais inspiradoras de 2025, dizem brasileiros
Dado acaba de ser divulgado pela empresa de suplementos alimentares Vhita, que ouviu centenas de entrevistados de todas as regiões
Clique aqui e escute a matéria
Em 2025, muitos brasileiros encontraram inspiração para cuidar melhor da própria saúde e bem-estar por meio de influenciadores digitais. Um levantamento da Vhita, empresa de suplementos alimentares, mostra que os nomes Virgínia Fonseca, Carol Borba e Gabriela Pugliesi foram eleitos os mais inspiradores pela população quando o assunto é vida saudável, servindo de motivação para hábitos positivos e rotinas de autocuidado.
A constatação faz parte do novo estudo da marca, que buscou mapear os hábitos de saúde e bem-estar dos brasileiros ao longo de 2025, identificar os desafios enfrentados para manter uma rotina saudável e entender os planos e expectativas das pessoas para 2026.
A pesquisa, que ouviu centenas de pessoas de todas as regiões do país, mostra que influencers como essas foram fundamentais para uma relação melhor com pelo menos três hábitos: melhorar a alimentação (75,4%), praticar atividades físicas regularmente (70,2%) e dormir melhor (69%), apontadas pelos brasileiros como os focos principais ao longo do ano. Leia mais:
Entre avanços e pendências: como os brasileiros enxergam sua saúde e bem-estar em 2025?
Ao revisitarem a própria rotina em 2025, a maioria dos brasileiros entrevistados pela Vhita demonstraram uma percepção otimista sobre seus cuidados com saúde e bem-estar. Segundo o levantamento, 54% dos ouvidos avaliam que fizeram o possível dentro de suas condições, enquanto 20,4% dizem ter conseguido se cuidar até mais do que planejavam. Por outro lado, 21% admitem que o ano poderia ter sido melhor nesse aspecto — evidenciando como ainda há muito espaço para evoluir daqui para frente.
As prioridades reveladas pela pesquisa mostram como a população esteve atenta ao básico durante o ano: melhorar a alimentação (75,4%), manter uma rotina de atividades físicas (70,2%) e dormir melhor (69%) aparecem entre os comportamentos mais buscados desde janeiro. Além disso, o cuidado com a saúde mental, como terapia, pausas no trabalho e práticas de autocuidado, foi a prioridade de 62,6% dos entrevistados, enquanto 52,2% tiveram como meta reduzir o estresse e equilibrar vida pessoal e trabalho.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Nesse contexto, segundo os respondentes, influenciadoras como Virgínia Fonseca, Carol Borba e Gabriela Pugliesi surgiram como importantes fontes de inspiração para os brasileiros, os motivando a adotar hábitos mais saudáveis e manter rotinas de autocuidado ao longo de 2025.
Apesar das boas intenções, colocar tudo isso em prática não foi simples. A falta de disciplina ou motivação foi o principal obstáculo para 55,8% dos brasileiros, seguida pela falta de tempo (46,2%) e pelo peso financeiro de manter hábitos saudáveis (39,8%). Esses desafios mostram que a busca por uma vida mais equilibrada segue em rota de crescimento, mas nem sempre acompanhada das condições necessárias para sustentá-la.
Vida saudável: brasileiros revelam suas principais metas para 2026
Para 2026, os brasileiros ouvidos pela Vhita demonstram uma intenção clara de tornar a rotina mais ativa e equilibrada. Entre as metas mais citadas, ganharam destaque a prática regular de exercícios e atividades físicas (74,6%) e a melhoria da alimentação, com foco em opções mais naturais e menos ultraprocessadas (69,2%). O movimento indica um desejo crescente de fortalecer a saúde por meio de hábitos consistentes, sustentáveis e acessíveis ao dia a dia.
O sono, um dos pilares mais negligenciados do bem-estar, também aparece no centro das prioridades para o novo ano.
Quase 7 em cada 10 pessoas (69%) afirmam que querem dormir e descansar melhor em 2026, um dado que reforça a percepção de que a privação de sono segue como um dos grandes desafios atuais. Para muitos, estabelecer uma rotina noturna mais estruturada será fundamental para recuperar energia, foco e qualidade de vida ao longo dos próximos doze meses.
Mas, afinal, e quanto aos cuidados com a própria saúde mental? Nesse caso, práticas como a terapia, pausas estratégicas, redução do estresse e momentos de autocuidado foram mencionados por 66,4% dos entrevistados.
Soma-se a isso o desejo de 61,8% dos participantes de equilibrar melhor vida pessoal e trabalho — mostrando que, para 2026, os brasileiros buscarão não apenas viver de forma mais saudável, mas organizar uma rotina que diminua a sobrecarga e permita mais bem-estar de forma contínua.
Metodologia
Para compreender como os brasileiros avaliam a própria saúde e bem-estar em 2025, nas últimas semanas, foram entrevistados 500 respondentes (maiores de 18 anos) residentes em todas as regiões e conectados à internet. O índice de confiabilidade foi de 95%, e a margem de erro foi de 3,3 pontos percentuais.
Ao todo, os ouvidos tiveram acesso ao total de 8 questões, que exploraram seus hábitos saudáveis ao longo do ano, os principais desafios e o que esperam para 2026. A organização das respostas possibilitou a criação de diferentes rankings, nos quais você confere o percentual de cada alternativa apontada pelos entrevistados.