Virgínia, Carol Borba e Gabriela Pugliesi foram as influencers mais inspiradoras de 2025, dizem brasileiros

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Dado acaba de ser divulgado pela empresa de suplementos alimentares Vhita, que ouviu centenas de entrevistados de todas as regiões

Clique aqui e escute a matéria

Em 2025, muitos brasileiros encontraram inspiração para cuidar melhor da própria saúde e bem-estar por meio de influenciadores digitais. Um levantamento da Vhita, empresa de suplementos alimentares, mostra que os nomes Virgínia Fonseca, Carol Borba e Gabriela Pugliesi foram eleitos os mais inspiradores pela população quando o assunto é vida saudável, servindo de motivação para hábitos positivos e rotinas de autocuidado.

A constatação faz parte do novo estudo da marca, que buscou mapear os hábitos de saúde e bem-estar dos brasileiros ao longo de 2025, identificar os desafios enfrentados para manter uma rotina saudável e entender os planos e expectativas das pessoas para 2026.

A pesquisa, que ouviu centenas de pessoas de todas as regiões do país, mostra que influencers como essas foram fundamentais para uma relação melhor com pelo menos três hábitos: melhorar a alimentação (75,4%), praticar atividades físicas regularmente (70,2%) e dormir melhor (69%), apontadas pelos brasileiros como os focos principais ao longo do ano. Leia mais:

Entre avanços e pendências: como os brasileiros enxergam sua saúde e bem-estar em 2025?

Ao revisitarem a própria rotina em 2025, a maioria dos brasileiros entrevistados pela Vhita demonstraram uma percepção otimista sobre seus cuidados com saúde e bem-estar. Segundo o levantamento, 54% dos ouvidos avaliam que fizeram o possível dentro de suas condições, enquanto 20,4% dizem ter conseguido se cuidar até mais do que planejavam. Por outro lado, 21% admitem que o ano poderia ter sido melhor nesse aspecto — evidenciando como ainda há muito espaço para evoluir daqui para frente.

As prioridades reveladas pela pesquisa mostram como a população esteve atenta ao básico durante o ano: melhorar a alimentação (75,4%), manter uma rotina de atividades físicas (70,2%) e dormir melhor (69%) aparecem entre os comportamentos mais buscados desde janeiro. Além disso, o cuidado com a saúde mental, como terapia, pausas no trabalho e práticas de autocuidado, foi a prioridade de 62,6% dos entrevistados, enquanto 52,2% tiveram como meta reduzir o estresse e equilibrar vida pessoal e trabalho.

Nesse contexto, segundo os respondentes, influenciadoras como Virgínia Fonseca, Carol Borba e Gabriela Pugliesi surgiram como importantes fontes de inspiração para os brasileiros, os motivando a adotar hábitos mais saudáveis e manter rotinas de autocuidado ao longo de 2025.

Apesar das boas intenções, colocar tudo isso em prática não foi simples. A falta de disciplina ou motivação foi o principal obstáculo para 55,8% dos brasileiros, seguida pela falta de tempo (46,2%) e pelo peso financeiro de manter hábitos saudáveis (39,8%). Esses desafios mostram que a busca por uma vida mais equilibrada segue em rota de crescimento, mas nem sempre acompanhada das condições necessárias para sustentá-la.

Vida saudável: brasileiros revelam suas principais metas para 2026

Para 2026, os brasileiros ouvidos pela Vhita demonstram uma intenção clara de tornar a rotina mais ativa e equilibrada. Entre as metas mais citadas, ganharam destaque a prática regular de exercícios e atividades físicas (74,6%) e a melhoria da alimentação, com foco em opções mais naturais e menos ultraprocessadas (69,2%). O movimento indica um desejo crescente de fortalecer a saúde por meio de hábitos consistentes, sustentáveis e acessíveis ao dia a dia.

O sono, um dos pilares mais negligenciados do bem-estar, também aparece no centro das prioridades para o novo ano.

Quase 7 em cada 10 pessoas (69%) afirmam que querem dormir e descansar melhor em 2026, um dado que reforça a percepção de que a privação de sono segue como um dos grandes desafios atuais. Para muitos, estabelecer uma rotina noturna mais estruturada será fundamental para recuperar energia, foco e qualidade de vida ao longo dos próximos doze meses.

Mas, afinal, e quanto aos cuidados com a própria saúde mental? Nesse caso, práticas como a terapia, pausas estratégicas, redução do estresse e momentos de autocuidado foram mencionados por 66,4% dos entrevistados.

Soma-se a isso o desejo de 61,8% dos participantes de equilibrar melhor vida pessoal e trabalho — mostrando que, para 2026, os brasileiros buscarão não apenas viver de forma mais saudável, mas organizar uma rotina que diminua a sobrecarga e permita mais bem-estar de forma contínua.

Metodologia

Para compreender como os brasileiros avaliam a própria saúde e bem-estar em 2025, nas últimas semanas, foram entrevistados 500 respondentes (maiores de 18 anos) residentes em todas as regiões e conectados à internet. O índice de confiabilidade foi de 95%, e a margem de erro foi de 3,3 pontos percentuais.

Ao todo, os ouvidos tiveram acesso ao total de 8 questões, que exploraram seus hábitos saudáveis ao longo do ano, os principais desafios e o que esperam para 2026. A organização das respostas possibilitou a criação de diferentes rankings, nos quais você confere o percentual de cada alternativa apontada pelos entrevistados.