"Literatura sempre será um ato político": como Lívia Reginato faz a Geração Z se apaixonar pela leitura nas redes

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Aos 22 anos, a criadora do @livresenhas fala sobre arte, saúde mental e o poder dos livros em transformar vidas — inclusive a dela.

Clique aqui e escute a matéria

Se você acompanha conteúdo literário nas redes sociais, é bem provável que já tenha se deparado com uma ruiva de sorriso fácil, voz doce e opiniões afiadas sobre livros.

Ela é a Lívia Reginato, 22 anos, criadora do perfil @livresenhas, que transformou a paixão pelos livros em um trabalho que inspira milhares de leitores e leitoras da Geração Z.

Em um universo digital marcado por tendências passageiras, ela ocupa um espaço raro: o da literatura como refúgio, conversa e espelho da vida real. Entre vídeos curtos, resenhas e lives, Lívia tornou a leitura algo possível, próximo e até pop.

A geração que lê no TikTok

O movimento não é isolado. O fenômeno conhecido como "BookTok", a comunidade literária dentro do TikTok, já impulsiona milhões de vendas de livros no mundo.

Segundo o relatório Nielsen BookScan 2024, o consumo de obras impulsionadas por criadores digitais cresceu mais de 60% entre leitores de 16 a 25 anos. No Brasil, o levantamento da PublishNews mostra que, entre os livros mais vendidos de 2024, mais da metade foi popularizada por influenciadores literários.

O começo de tudo: da estrada à paixão pelos livros

"Sempre fui uma criança cercada por literatura porque minha mãe é professora, então minha mãe é um tipo de mãe que sempre tinha um livro do lado da cama, sempre estudava constantemente; ela se tornou professora muito jovem, então eu sempre tive a noção da importância de estar lendo na minha vida", conta Liv.

Mas o momento exato em que a paixão floresceu é quase cinematográfico: "A primeira memória que eu tenho de me apaixonar verdadeiramente pela literatura foi ainda criança. Minha avó morava muito longe, a gente ia de carro para casa dela em outra cidade, e toda vez que a gente ia para lá, eu lia. Toda vez que eu ia, eu ia lendo na estrada. Tenho memórias muito vívidas de livros que li nesse trajeto. Acho que foi aí que começou um interesse muito profundo pela literatura, porque toda memória de viagem eu meio que linkava com a história do livro."

Essa relação íntima com as palavras atravessou a infância: "Acho que quando eu estava no quinto ano, fui na biblioteca da escola e peguei Iracema para ler, que é uma obra meio difícil para se ler jovem. A bibliotecária do colégio, Ana, era muito minha amiga. Eu li em uma tarde que eu fiquei no colégio, e eu lembro da Ana ter ficado impressionada. Foi a primeira vez na minha vida que eu vi um adulto ficar impressionado com o meu amor por livros. Acho que esse momento foi um marco de quando todo mundo percebeu que eu gostava de ler um pouquinho acima do padrão das pessoas à minha volta. A Ana foi primordial na minha vida."

Quando a literatura virou refúgio (e cura)

Nem sempre, porém, o amor pelos livros foi fácil. "Eu fui diagnosticada com depressão aos 13 anos de idade, eu não tenho nenhum problema de falar sobre isso, é uma coisa falada abertamente no @livresenhas (perfil). Isso fez com que eu parasse de ler durante um período que eu estava muito apaixonada pela literatura, e eu estava entrando em um universo de livros mais maduros, que seria o ensino médio", confessa.

A reaproximação veio mais tarde, depois de um intercâmbio e durante a pandemia. "Voltei a ler e aí foi em um momento da pandemia onde eu lembrei que esse era o grande amor da minha vida e senti a necessidade muito forte de colocar isso em algum lugar, de ter alguma forma de catalogar o que eu estava lendo, de externalizar essa minha paixão, porque meio que sufocava pois eu amava muito ler."

A arte como primeiro amor

"Acho que a arte foi o meu primeiro amor", diz com naturalidade. "Sempre pintei telas a óleo, sempre gostei de escrever, de fazer coisas manuais. Eu diria que a arte foi o meu primeiro amor e isso foi se ramificando de diversas formas. Uma das primeiras maneiras de conseguir explicar esse amor foi a literatura."

Formada em Publicidade e Comunicação, ela também possui microdiplomas em Fashion Business e Direção de Arte, mas confessa que sente vontade de seguir estudando. "Quero fazer pós-graduação em algo focado em comportamento e psicologia. Eu amo o universo acadêmico."

Literatura, diversidade e saúde mental

Os temas que atravessam o livresenhas vão muito além das sinopses. "Uma das melhores partes de ler é estar aberto a entender o que o livro pode ser para você", explica. "Eu me sinto como um local onde as pessoas podem achar um refúgio da literatura. Então é importante que esse refúgio seja diverso. Leio autores e histórias de pessoas que contam um pouco da vida de todo mundo."

Ela também faz questão de abordar saúde mental e representatividade de forma sensível. "A arte fala sobre pessoas, e pessoas têm suas questões. Quando você se abre pra ver a arte de verdade, e a literatura sempre será um ato político, um ato de voz, você consegue ver fragmentos muito fortes do que as pessoas pensam e como elas se expressam."

Lívia Reginato, criadora de conteúdo literário pelo codinome de @livresenhas. - Foto: Reprodução/Instagram

Entre páginas, tintas e pixels

"Não posso mentir, acho que a literatura vai ser meu maior hobby, não consigo lembrar de um momento em que a literatura não estava 100% presente na minha", revela Lívia, sincera, e completa: "Acho que meus hobbies são pintura — eu pinto mesmo antes de gostar de ler... atualmente também um hobby importante são exercícios físicos, esportes, musculação… até porque a saúde mental tem muito do físico, não é? Também faz muito bem para mim. Também amo cozinhar!"

Rotina, leitura e liberdade criativa

Com a leitura transformada em trabalho, ela aprendeu a impor limites saudáveis. "A frase ‘trabalhe com o que ama e você nunca mais trabalhará na vida’ não é 100% verdade. Trabalho é trabalho. Então eu nunca deixo que a leitura se torne robotizada. Se eu não tô gostando de um livro, paro e leio outra coisa."

Ela também evita metas rígidas. "Não coloco meta de páginas porque não quero que o amor da minha vida vire só um número. As metas são importantes, mas acima de tudo, não quero que isso deixe de ser meu grande amor."

Sobre o eterno debate entre Kindle e livro físico, ela é diplomática: "A modernidade tem seus problemas, mas também suas facilidades. O período que eu mais li na vida foi quando pegava metrô todo dia, lendo no Kindle. Mas amo anotar, riscar, escrever. Eu amo qualquer coisa que eu possa ler."

O conteúdo e o sentimento

Sua forma de criar conteúdo é quase intuitiva. "Tem livros que eu sinto uma necessidade sufocante de falar sobre eles", explica. "Nem sempre resenho contando a história. Gosto de focar no que o livro me fez sentir. Pra mim é sobre experiência de leitura."

Apesar de trabalhar produzindo conteúdo, e mais especificamente um conteúdo pelo qual é apaixonada, Lívia reitera que a organização, planejamento e esforço são essenciais para que o trabalho seja feito com qualidade: "A criação de conteúdo, literária ou não, não vai dar certo sem esforço. Se você não se planejar para isso ser um trabalho, ele não vai se tornar um trabalho. Meu conteúdo é bem focado em ser multi-plataformas. Eu gosto de que quem me acompanha se sinta incentivado a ler. Meu maior objetivo é que alguém me mande mensagem falando 'eu li um livro por sua causa'. Eu nem ligo para qual livro seja, você pode odiar, gostar, pode achar incrível. Mas o fato de que alguém leu o livro por minha causa, eu acho que é o que me move."



Evolução enquanto pessoa, comunicadora e profissional

"Tem um período muito chave da minha vida que aconteceu em paralelo ao meu crescimento na internet. Eu sempre fui muito tímida. Nos meus vídeos antigos dá pra ver uma pessoa tímida tentando conversar com a câmera", lembra. "Hoje, eu não tenho mais medo disso, mas se me largar numa festa sozinha, entro em pânico!"

O público também evoluiu junto. "Sempre tive um público quase 100% feminino, e hoje tenho muita gente LGBTQIAPN+. Me sinto muito abraçada por eles. Acho que minha maior evolução foi me tornar uma mulher em tela. Tenho registrado meu processo de me tornar adulta."

Lívia Reginato, criadora de conteúdo literário pelo codinome de @livresenhas. - Foto: Reprodução/Instagram

Mas o mundo das redes sociais também pode ser cruel, e Lívia conta como é lidar com críticas: "O mundo sempre terá uma síndrome de 'ninguém quer gostar de tudo que todo mundo gosta'. Então quando muitas pessoas gostam de você, é natural que outras queiram verbalizar que não gostam. Mas eu acho que meu maior desafio foi entender que vão ter pessoas que não vão me curtir, mas isso não tem nada a ver com meu trampo, porque meu trabalho é muito legal. E eu amo o que faço!"



Ela também fala com franqueza sobre autoestima. “Eu não me achava bonitinha. Comecei a me achar bonita quando já estava na internet. É um processo, né? É muita câmera!”

A leitora que virou referência

Entre os momentos marcantes da carreira, um se destaca: um encontro ao acaso em um ônibus que acabou resultando em um dos livros mais vendidos no Brasil em 2024.

"No ônibus eu estava lendo um livro que eu estava achando meio péssimo assim. E aí do meu lado apareceu uma mulher, que até hoje não sei porque chegou em mim, e me perguntou se o livro que eu estava lendo era bom. E eu sempre gostei de ler livros em inglês, e esse era em inglês e ainda não tinha sido publicado no Brasil. Falei pra ela: “Olha, não to achando muito legal. Mas na minha viagem eu li um livro muito bom mas ainda não foi publicado no Brasil”, ela disse: “Ai, que legal! Como se chama?” e aí eu respondi que era Swimming in The Dark e que ainda não tinha aqui (no país). Ela anotou o nome. Na época eu não sabia, mas essa pessoa era a Natália da Astral Cultural (editora), que é quem compra os direitos autorais dos outros livros. E aí ela foi atrás da editora original e do autor, comprou os direitos e uns dois anos e meio depois, ela me chamou no WhatsApp, pediu meu número para outra pessoa, e me mandou uma mensagem: “Não sei se você lembra de mim e tal… O livro vai ser publicado, quer escrever a contra-capa?”"

A nova geração de leitores

Lívia Reginato, criadora de conteúdo literário pelo codinome de @livresenhas. - Foto: Reprodução/Instagram

Como comunicadora, Lívia vê de perto o impacto do conteúdo literário entre os jovens. “Na minha geração, as distopias marcaram muito a adolescência, mas a gente não tinha TikTok. Agora é diferente: um vídeo de um minuto sobre três livros pode chegar em muita gente. Eu sinto um impacto muito grande da geração Z dar uma chance à literatura.”

Pra ela, o segredo é tirar a leitura do lugar da obrigação. “A sensação de obrigatoriedade faz parecer que ler é uma tarefa. Quando a pessoa descobre que há um mundo além dos livros da escola, isso muda tudo. A vitória não está em comprar livros, mas em alguém ler um por sua causa.”

Entre Dostoiévski e Jorge Amado

Entre os livros que mais marcaram a criadora recentemente estão Noites Brancas, de Dostoiévski: “um clássico acessível e lindo”, e ela até declara que os personagens Mr. Big e Carrie Bradshaw, de Sex And The City, não existiriam se não fosse por essa obra; e Os Fantasmas da Baía Looking Glass, que ela define como “um suspense que surpreende por ser inimaginável”.

Entre os nacionais, ela cita Análise, de Vera Iaconelli; O Pior Dia de Todos, de Daniela Kopsch; e Gabriela, Cravo e Canela, de Jorge Amado.

Enquanto o algoritmo tenta ditar o que devemos ver, Lívia insiste em mostrar que há espaço para o que sentimos. Entre vídeos de poucos minutos, lives de horas e leituras que duram uma vida, ela constrói um espaço onde a literatura é diálogo, não vitrine.

No fim, a menina que lia nas viagens para ver a avó se tornou uma mulher que guia outros leitores pelo mesmo caminho. E quando alguém manda uma mensagem dizendo “li um livro por sua causa”, ela sabe que chegou onde queria.