Assuntos engraçados para conversar e dar boas risadas com amigos e crush

Quer deixar o papo mais leve e divertido? Veja ideias de assuntos engraçados que despertam boas risadas e quebram o gelo com amigos e crush.

Conversas divertidas ajudam a criar conexões, quebrar o gelo e transformar qualquer encontro em um momento leve e descontraído. Quando o papo flui com bom humor, tudo fica mais leve.

Se você quer fugir dos assuntos sérios e se divertir, vale apostar em temas que despertam risadas e lembranças inusitadas.

Veja a seguir uma lista com assuntos engraçados para conversar e se destacar.

Vergonhas da infância

Todo mundo tem uma história de infância que dá vergonha só de lembrar. Perguntar qual foi o maior mico na escola ou a fantasia mais esquisita pode render boas risadas.

Teorias malucas da infância

Você também achava que a Lua te seguia? Ou que engolir semente fazia nascer árvore na barriga? Esses papos nostálgicos e absurdos são hilários.

Gírias que já foram “moda”

Relembrar gírias antigas como “topzera”, “massa véi” ou “irado” e comentar como falávamos sério usando isso é garantia de boas gargalhadas.

Crushes de desenhos animados

Confesse: você já achou o Simba, o Tarzan ou até a Mística do X-Men um charme? Esse tipo de conversa revela gostos curiosos e aproxima com humor.

Combinações bizarras de comida

Tem gente que amava pão com açúcar e manteiga, ou arroz com ketchup. Perguntar que mistura estranha a pessoa gostava na infância é divertido.

Festas de aniversário que deram errado

Bolo que caiu no chão, palhaço que chorou ou criança que derrubou o pula-pula são histórias caóticas, mas que hoje viram causos engraçados.

Desastres de moda

Calça colorida, franja torta, tênis de rodinha... Relembrar looks que você achava incríveis, mas hoje se arrepende, é um ótimo jeito de rir de si mesmo.

Cantadas que não funcionaram

Sabe aquela cantada do “seu pai é padeiro?” que você usou e se arrepende até hoje? Compartilhar essas falhas amorosas é divertido e aproxima.

Manias estranhas

Conversar sozinho no banho, dormir com meia em dia de calor ou falar com objetos. Todo mundo tem uma mania engraçada que não sabe explicar.

Apelidos vergonhosos

Sabe aquele apelido que você jurou esquecer, mas seus primos ainda usam? Relembrar os apelidos de infância traz histórias hilárias para o papo.