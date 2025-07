Mini cheesecakes de morango: receita irresistível para lucrar

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Receita de Cheesecake de Morango com Méssia e Márcia

Tem algo melhor do que beliscar um delicioso cheesecake de morango saudável e caseiro? Para ajudá-lo a conquistar a barriga dos seus amigos ou clientes, vamos te mostarr o passo a passo dessa receita de Cheesecake que a nossa dupla, Méssia e Márcia, prepararam para você.

Ingredientes

Base (crosta):

1 e 1/2 xícara (chá) de biscoito maisena triturado

4 colheres (sopa) de manteiga derretida

1 colher (sopa) de açúcar (opcional)

Creme de cheesecake:

300g de cream cheese (em temperatura ambiente)

1/2 xícara (chá) de açúcar

1 colher (chá) de essência de baunilha

1 colher (sopa) de suco de limão

2 ovos

Cobertura de morango:

1 xícara (chá) de morangos picados

3 colheres (sopa) de açúcar

1 colher (chá) de suco de limão

1 colher (chá) de amido de milho (opcional, para engrossar)

Modo de preparo

1. Prepare a base:

Misture o biscoito triturado com a manteiga e o açúcar até formar uma farofa úmida. Forre o fundo de forminhas de cupcake com papel ou silicone. Coloque uma colher da farofa em cada forminha e pressione bem. Leve ao forno pré-aquecido a 180°C por 5 minutos. Retire e deixe esfriar.

2. Faça o creme:

Bata o cream cheese com o açúcar até ficar cremoso. Adicione a baunilha, o suco de limão e os ovos (um de cada vez), batendo bem. Distribua o creme sobre as bases nas forminhas, quase até a borda.

3. Asse:

Asse em forno a 160°C por 18 a 22 minutos, até o centro firmar. Retire e deixe esfriar. Leve à geladeira por pelo menos 3 horas.

4. Faça a cobertura:

Em uma panela, leve ao fogo os morangos, açúcar e suco de limão. Cozinhe por 5 a 8 minutos até amolecer. Se quiser, adicione o amido diluído para engrossar. Deixe esfriar antes de usar sobre os cheesecakes.

Receita Top de Linha

Essa receita é considerada 'top de linha'. A venda de cada peça poderia chegar a 16 a 18 reais, sem dúvida um retorno decente considerando a qualidade dos ingredientes utilizados.

Tempo de Cozimento

Para assar perfeitamente, costumeiramente, é preciso 40 minutos em um forno tiquetaqueado a 160 graus.

O Toque Especial

O creme de queijo no brigadeiro é o que realmente destaca essa receita. O sabor picante e saboroso do creme de queijo combina muito bem com as outras camadas da torta.

Dúvidas Sobre a Receita?

Quaisquer dúvidas adicionais podem ser verificadas em nosso site 'Receita da Boa', onde os direcionaremos para obter detalhes adicionais.

Como Decorar?

Na fase de decoração do cheesecake, você pode usar farelos da própria torta caso não exista morangos à disposição. A surpresa final é uma deliciosa e bonita cobertura de farelos de torta.

Esperamos que você goste tanto quanto nós gostamos de criar essa receita para você. Bom apetite!