6 frases que você deve parar de repetir para fortalecer sua autoestima

Alguns discursos internos parecem inofensivos, mas podem minar sua autoconfiança com o tempo. Veja quais frases precisam sair do seu vocabulário.

Você já reparou em como fala consigo mesmo? Às vezes, a forma como nos comunicamos internamente tem mais impacto do que qualquer crítica externa.

A boa notícia é que trocar algumas frases comuns pode ajudar – e muito – a fortalecer sua autoestima.

Abaixo, listamos seis afirmações que você deve aposentar agora mesmo se quiser se tratar com mais respeito, leveza e confiança.

Frases que enfraquecem sua autoestima sem você perceber

1. “Eu sou assim mesmo, não adianta tentar mudar”



Essa frase soa como autoaceitação, mas muitas vezes esconde uma resistência ao crescimento. Todos somos capazes de evoluir — inclusive você. Mudar não significa negar quem você é, mas sim permitir-se florescer.

2. “Desculpa por ser chato(a)/dramático(a)/intenso(a)”



Pedir desculpas por ter sentimentos é invalidar sua própria experiência emocional. Emoções não são defeitos, são partes do que nos torna humanos. Em vez disso, tente expressar o que sente sem se diminuir.

3. “Acho que não sou bom o suficiente para isso”



Essa frase mina qualquer chance de crescimento. Em vez de desistir antes de tentar, questione o pensamento: “E se eu for melhor do que imagino?”. Você não precisa ser perfeito, só precisa começar.

4. “Não mereço algo tão bom assim”



Sim, você merece — e muito. Aceitar coisas boas na vida não tem a ver com sorte, e sim com o reconhecimento de seu valor. Receber com gratidão é uma forma de autoestima em ação.

5. “Todo mundo consegue, menos eu”



Comparações são armadilhas perigosas. Cada pessoa tem seu tempo e seus processos. Essa frase tira o foco de sua jornada. Valorize seus passos, por menores que pareçam.

6. “Eu sou um fracasso”



Essa é uma generalização pesada. Um erro ou um momento ruim não define quem você é. Em vez de carimbar sua identidade com falhas, tente reformular: “Tive um tropeço, mas continuo aprendendo”.

A forma como falamos conosco molda nossas crenças, emoções e decisões. Trocar essas frases por falas mais acolhedoras é um passo poderoso para fortalecer sua autoestima e criar um relacionamento mais gentil com você mesmo. E aí, qual dessas frases você vai riscar do vocabulário hoje?