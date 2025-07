Melhor que ChatGPT e Gemini? Conheça a IA que estudantes estão usando para acelerar os estudos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Ferramenta do Google foi criada para leitura, resumos e organização de conteúdos acadêmicos com foco, precisão e zero respostas genéricas.

Em meio à disputa entre o ChatGPT, da OpenAI, e o Gemini, do Google, uma nova inteligência artificial começa a ganhar destaque entre estudantes e pesquisadores.

Trata-se do NotebookLM, também criado pelo Google, mas com um foco totalmente diferente: ajudar no aprendizado com base em documentos fornecidos pelo próprio usuário.

Ao contrário de chats genéricos, o NotebookLM permite o envio de arquivos como PDFs, textos e anotações, criando resumos, explicações e até questionários com base apenas nesses materiais.

Isso garante que a IA se mantenha fiel às fontes inseridas, evitando erros ou informações inventadas.

Organização por temas e disciplinas

Outro diferencial do NotebookLM é a estrutura em cadernos temáticos. O usuário pode criar um caderno para cada disciplina, projeto ou tema, com todos os arquivos relevantes reunidos. A IA responde com base no conteúdo daquele caderno, mantendo a coerência e o foco no estudo direcionado.

Revisões, resumos e apresentações

Estudantes têm elogiado a ferramenta especialmente para revisar artigos científicos, compreender textos complexos e preparar apresentações. Por não buscar informações externas, o NotebookLM evita o problema das chamadas “alucinações”, comuns em outros modelos de IA, como o ChatGPT.

Disponível em português e com acesso fácil

Ainda em fase de testes em alguns países, o NotebookLM já pode ser acessado em português. Basta ter uma conta Google para começar a usar. A interface é simples, intuitiva e voltada para a produtividade acadêmica, mesmo sendo menos versátil que outros modelos.

Foco no aprendizado e precisão

Com a crescente busca por inteligências artificiais para estudar, o NotebookLM desponta como uma opção eficiente, discreta e altamente funcional. Ideal para quem quer sair do genérico e estudar com mais foco, clareza e organização.