Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

Nem sempre é o que a gente faz de forma escancarada que nos impede de crescer. Muitas vezes, são pequenas atitudes enraizadas no dia a dia — quase invisíveis — que colocam nosso desenvolvimento em modo de espera.

Elas não gritam, não aparecem nos holofotes, mas estão ali, sabotando a nossa evolução sem alarde.

Se você sente que está estagnado mesmo se esforçando, talvez seja hora de olhar com mais atenção para essas 7 manias silenciosas que sabotam sua evolução pessoal:

VIDEOCAST SAÚDE E BEM-ESTAR | Burnout: do estresse escolar à exaustão no trabalho

Pequenos hábitos que sabotam seu crescimento sem você notar

1. Se comparar o tempo todo (até sem perceber)



A comparação é sorrateira. Pode acontecer quando você vê alguém viajando, conquistando algo ou simplesmente "parecendo feliz" nas redes. O problema? Cada jornada é única, e esse hábito mina sua autoestima sem você notar.

2. Desmerecer as próprias conquistas



Você finaliza um projeto e pensa: "Ah, mas nem foi tão difícil assim". Essa mania de minimizar o que faz bem feito impede que você reconheça o próprio valor e se motive para os próximos passos.

3. Esperar estar 100% pronto para começar algo novo



O famoso "só vou quando estiver perfeito" já travou muita ideia genial por aí. O crescimento vem da prática, do erro e do ajuste — não da perfeição inicial.

4. Fugir de desconfortos emocionais



Evitar conversas difíceis, fingir que está tudo bem ou se entupir de distrações para não lidar com sentimentos difíceis pode parecer autopreservação, mas na verdade é autoboicote disfarçado.

5. Viver no piloto automático



Fazer tudo igual, todos os dias, sem questionar se isso ainda faz sentido. Essa mania silenciosa te impede de pensar fora da caixa e buscar o que realmente te move.

6. Depender da validação externa para tudo



Se sua autoestima oscila conforme os likes ou os elogios dos outros, algo está errado. Essa dependência afasta você do seu próprio centro e te deixa vulnerável a opiniões alheias.

7. Se cobrar o tempo inteiro (até pelo descanso)



Aquele sentimento de culpa por tirar um dia off? Ele não é normal. O descanso faz parte do processo de crescimento — não é um prêmio, é uma necessidade.

Refletir é crescer



Ao identificar essas manias, você já dá o primeiro passo para deixá-las no passado. Não precisa resolver tudo de uma vez — basta estar disposto a sair do modo automático e caminhar com mais consciência.

Afinal, a sua evolução pessoal começa nas escolhas pequenas — mas conscientes — de todo dia.