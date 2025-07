Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Amigo é aquele que chega sem pedir licença e permanece mesmo quando o mundo parece desabar. É abraço em forma de gente, é silêncio que conforta, é gargalhada nos dias bons e ombro firme nos dias ruins.

No próximo domingo, Dia do Amigo, celebre aqueles que lhe entende com um olhar, que acredita mesmo quando você duvida, e que torna tudo mais leve com uma simples presença.

10 frases que vão fazer seu amigo chorar (de emoção!)

1. "Você não é só meu amigo… é aquele pedaço de família que a vida me deixou escolher."



2. "Se um dia eu esquecer de te dizer o quanto você é importante pra mim, leia isso e lembre: você é."



3. "Amigo de verdade não precisa estar sempre perto, mas quando aparece… parece que nunca foi embora."



4. "Nos seus abraços eu já chorei, sorri, desabafei e, acima de tudo, me senti em casa."



5. "Você segurou minha mão em silêncio quando ninguém mais sabia o que dizer. Isso vale mais do que mil palavras."



6. "A vida me deu muitos presentes, mas poucos com o valor de uma amizade como a sua."



7. "Quando o mundo ficou pesado demais, foi você quem dividiu o fardo comigo sem eu nem precisar pedir."



8. "Talvez você não tenha ideia do bem que já me fez… mas eu jamais vou esquecer."



9. "Se eu pudesse escolher de novo quem levar comigo para os momentos mais difíceis, ainda escolheria você."



10. "A sorte de te ter como amigo é uma daquelas bênçãos que eu agradeço todos os dias, mesmo sem dizer."

