Mais de 100 mil cartas ao Papai Noel dos Correios já foram adotadas no país; campanha segue até 19 de dezembro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Segundo a estatal, mais de 250 mil cartas já foram disponibilizadas para adoção e, desse total, quase 107 mil foram adotadas até esta terça (25)

Clique aqui e escute a matéria

A campanha Papai Noel dos Correios, que chega à 36ª edição em 2025, segue mobilizando voluntários em todo o país.

Segundo a estatal, mais de 250 mil cartas já foram disponibilizadas para adoção e, desse total, quase 107 mil foram adotadas até esta terça-feira (25).

A seleção das cartinhas pode ser feita presencialmente, nas agências participantes, ou pelo Blog do Noel, onde também é possível consultar os pontos de entrega e os prazos por estado.

Podem participar da iniciativa crianças matriculadas em escolas públicas até o 5º ano do ensino fundamental, instituições parceiras como creches e abrigos, crianças da sociedade em situação de vulnerabilidade de até 10 anos, além de pessoas com deficiência de qualquer idade.

Situação em Pernambuco

O estado recebeu mais de 7 mil cartas nesta edição.

Destas, mais de 2 mil ainda aguardam adoção. O envio dos presentes deve ser realizado até 19 de dezembro, nos locais indicados no blog, sempre com identificação correspondente à carta escolhida.

Presentes mais pedidos

Entre os itens mais mencionados pelas crianças estão bolas, bonecas, carrinhos, mochilas, materiais escolares, kits de maquiagem e pelúcias.

Quem deseja participar, mas não tiver disponibilidade para escolher uma carta, pode deixar um presente em qualquer agência participante.

Regras e segurança

Para garantir o acompanhamento das adoções, madrinhas e padrinhos devem informar CPF ou CNPJ no ato da participação.

Os Correios reforçam que não fazem distribuição de cartas diretamente nas residências; todo o processo ocorre exclusivamente nas agências habilitadas e no Blog do Noel.