Destinos em alta: 8 lugares no Brasil que prometem bombar nas viagens de 2026

A pesquisa anual da Booking.com revela os destinos nacionais mais desejados pelos brasileiros em 2026, destacando praias, natureza, e cultura local

Com o lançamento de sua pesquisa anual Previsões de Viagem para 2026, a Booking.com – empresa de reservas de hotéis, aluguel de temporada, voos e outros serviços de turismo – apresenta oito destinos nacionais que prometem se destacar entre os viajantes brasileiros no próximo ano.

A lista*, que é baseada no aumento anual de reservas por turistas do país, reflete o desejo por experiências autênticas, contato com a natureza e conexão com culturas locais.

De praias paradisíacas a refúgios históricos, esses lugares representam o espírito das viagens no Brasil em 2026: diversas, significativas e cheias de descobertas.

Juquehy, São Paulo

Em São Sebastião, no Litoral Norte do Estado de São Paulo, Juquehy combina charme com natureza preservada, com morros cobertos pela Mata Atlântica. Sua praia é extensa e oferece experiências variadas: mar calmo que atrai famílias e banhistas, faixa de areia ideal para atividades ao ar livre, além de uma área com mais ondas, no canto direito, recomendado para a prática de surfe.

Seu entorno concentra restaurantes e lojas locais, e a proximidade com o Parque Estadual da Serra do Mar – Núcleo São Sebastião – convida os visitantes a fazer trilhas e se refrescar em cachoeiras. Para quem visita, uma boa opção de hospedagem é a Øko Villa, que oferece apartamentos com vista para o mar.

Búzios, Rio de Janeiro

Com mais de 20 praias e uma mistura única de natureza, vida noturna e sofisticação, Búzios é um dos destinos mais cobiçados do litoral fluminense. A Praia de Geribá é o ponto dos surfistas e jovens que buscam agito, enquanto a Praia da Ferradura encanta famílias com suas águas calmas.

A Orla Bardot e a Rua das Pedras são o coração do vilarejo, repletas de restaurantes, bares e boutiques. Já o Mirante do Forno oferece uma das melhores vistas da cidade, revelando o cenário que conquistou Brigitte Bardot e colocou Búzios no mapa do turismo internacional.

Uma boa pedida é fazer um mergulho de batismo no destino, em que é possível avistar diversas espécies, como tartarugas e cavalos-marinhos. Na cidade, o Le Village Boutique Hotel fica bem próximo à Praia do Forno.

Cajueiro da Praia, Piauí

No extremo norte do Piauí, no litoral do estado, Cajueiro da Praia encanta com sua atmosfera rústica e natureza preservada, apresentando grande diversidade de fauna e flora, como o peixe-boi. Parte da Área de Proteção Ambiental do Delta do Parnaíba, abriga o Cajueiro-Rei, considerado o maior cajueiro do mundo, com mais de 8 mil metros quadrados de extensão e 200 anos de idade.

Entre suas praias, a de Barra Grande é um dos destaques, famosa pelas condições ideais para a prática de kitesurfe e pela atmosfera de uma vila de pescadores. Ali está localizado o Mikiki Lifestyle Hotel, com piscina ao ar livre, academia e restaurante.

Espírito Santo do Pinhal, São Paulo

Na Serra da Mantiqueira, no interior paulista, Espírito Santo do Pinhal é um refúgio para os amantes do vinho e do café. O município reúne vinícolas premiadas, que oferecem tours pelos vinhedos, degustações, harmonizações e restaurantes, tudo isso com vista para os vales.

As fazendas da região também preservam a tradição do cultivo do café, e o centro da cidade guarda marcos arquitetônicas do século XIX, como a Igreja Matriz do Divino Espírito Santo. Para a estadia no destino, a Vinícola Mirantus é uma ótima opção e oferece experiências de enoturismo, restaurante e bar.

Serra da Canastra, Minas Gerais

Lar do famoso queijo Canastra – reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial pelo IPHAN –, a região é uma das joias do ecoturismo nacional. Formada por seis municípios (Sacramento, São Roque de Minas, Delfinópolis, Vargem Bonita, São João Batista do Glória e Capitólio), o destino oferece um mosaico de paisagens que combinam montanhas, rios, cachoeiras e cânions.

Em uma região de Cerrado, o Parque Nacional da Serra da Canastra abriga a nascente do Rio São Francisco e a Cachoeira Casca D’Anta, com mais de 180 metros de queda livre. Além das trilhas e atividades ao ar livre, os visitantes podem conhecer queijarias artesanais e vivenciar o cotidiano dos produtores locais.

Para quem visita o local e se hospeda em Capitólio, uma boa opção de hospedagem é a Pousada Quintal da Lua, com piscina ao ar livre, estacionamento privativo gratuito.

Encantado, Rio Grande do Sul

Localizada no Vale do Taquari, a charmosa cidade de Encantado tem como principal cartão-postal o Cristo Protetor, um monumento de mais de 40 metros de altura, que oferece uma vista panorâmica do vale a partir de seu mirante.

Além do Cristo, o município abriga a Lagoa da Garibaldi, cercada por áreas verdes ideais para caminhadas, piqueniques e contemplação da paisagem.

Outro destaque é a Igreja Matriz São Pedro, com suas duas torres e vitrais coloridos que refletem a herança religiosa e cultural da região. Para a hospedagem, o Refúgio Galli oferece chalés de até dois quartos e banheira de hidromassagem.

Morro Branco, Ceará

No município de Beberibe, a cerca de 90 km de Fortaleza, a Praia de Morro Branco é uma paisagem emblemática do litoral cearense. Suas falésias multicoloridas, esculpidas naturalmente pelo vento e pela chuva, formam o famoso “labirinto das falésias”, que permite explorar os diferentes tons de areia.

O destino também é conhecido pelas garrafinhas de areia colorida produzidas por artesãos locais e, além das formações, os visitantes podem aproveitar passeios de quadriciclo, que passam por lagoas, dunas e mirantes. No destino, a acomodação Jurema Branca Villa fica de frente para a praia.

São Gabriel, Rio Grande do Sul

Conhecida como a “Princesa das Coxilhas”, São Gabriel é um destino que celebra a história e as tradições gaúchas. O município abriga o Museu Gaúcho da Força Expedicionária Brasileira, com um grande acervo de documentos e objetos da época da Segunda Guerra Mundial, além de casarões históricos preservados e coloridos.

A cidade também conta com a Igreja Matriz de São Gabriel, uma das mais antigas da região. A Chácara Rosa Cortiana é uma opção de estadia no destino que oferece churrasqueira e jardim.