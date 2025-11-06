Booking revela tendências de viagem para 2026 em experiência imersiva
Pesquisa global revela que turismo do futuro será moldado por experiências ultracustomizadas, conectadas às paixões e identidades dos viajantes
Clique aqui e escute a matéria
Nos dias 28 e 29 de novembro, São Paulo será palco de uma experiência inédita promovida pela Booking.com para lançar a 10ª edição de seu estudo “Previsões de Viagem”.
A nova pesquisa, que será revelada oficialmente durante o evento, antecipa as principais tendências do turismo para 2026, com destaque para a busca por itinerários ultracustomizados e centrados na identidade de cada viajante.
O levantamento, realizado com mais de 29 mil pessoas em 33 países, incluindo o Brasil, aponta que, no futuro, as viagens deixarão de seguir roteiros tradicionais para se tornarem extensões da personalidade e dos desejos individuais de quem embarca.
Estão entre as nove tendências identificadas: experiências que unem bem-estar e tecnologia, escapadas espirituais, estadias futuristas e aventuras fora do convencional.
Experiência sensorial une teatro e turismo
Para traduzir essas tendências em linguagem artística, o evento oferecerá ao público quatro apresentações cênicas curtas, com 15 minutos de duração cada.
As performances buscarão refletir o impacto transformador que tanto o teatro quanto as viagens podem ter sobre as pessoas — ao provocar novas percepções e inspirar mudanças internas.
Além de proporcionar uma imersão sensorial, a iniciativa reforça o posicionamento da Booking.com de tornar mais acessível a qualquer pessoa a oportunidade de explorar o mundo à sua maneira.
Serviço
- Evento: Previsões de Viagem da Booking.com para 2026
- Datas: 28 e 29 de novembro de 2025
Sessão 1: 28/11 (sexta) – 19h às 21h
Sessões 2 e 3: 29/11 (sábado) – 16h às 18h e 19h às 21h
- Local: Casa Meraki – Rua Ponta Porã, 644, Alto da Lapa, São Paulo/SP
- Entrada: Gratuita
- Ingressos: Disponíveis pelo Sympla
- Classificação: 16 anos