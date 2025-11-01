fechar
Sábado de sol e calor marca o sábado (1º) em Porto de Galinhas

A praia, localizada no município de Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife (RMR), deve registrar temperaturas entre 24°C e 33°C

Por Bruna Oliveira Publicado em 01/11/2025 às 6:00
- Istock

Quem estiver em Porto de Galinhas, no Litoral Sul de Pernambuco, neste sábado (1º de novembro de 2025), vai encontrar um dia típico de primavera, com céu parcialmente nublado e tempo firme ao longo do dia, de acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).

A praia, que pertence ao município de Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife (RMR), deve registrar temperaturas entre 24°C e 33°C, mantendo o calor intenso e o clima tropical característico da região.

A umidade relativa do ar oscila entre 65% e 95%, o que pode elevar a sensação térmica, principalmente durante a tarde, quando as praias e piscinas naturais costumam receber mais visitantes.

Com sol predominante, calor e boas condições para o lazer, o sábado deve ser ideal para banhos de mar, caminhadas na areia e passeios de jangada, permitindo aproveitar ao máximo as paisagens e o mar cristalino que fazem de Porto de Galinhas um dos destinos mais procurados do Nordeste.

