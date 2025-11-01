Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

É o tipo de experiência que marca a vida! Veja 4 praias com águas tranquilas e custos acessíveis, para apresentar o mar a alguém especial.

Ver o mar pela primeira vez é uma experiência sensorial e emocionante. Para que este momento seja perfeito, a escolha da praia é crucial: ela deve ter águas calmas, boa infraestrutura e, idealmente, ser acessível para que a viagem não se torne uma complicação.

Selecionamos quatro destinos costeiros no Brasil que são ideais para iniciantes, unindo beleza natural, segurança e um bom custo-benefício:

4 lindas praias para levar quem quer ver o mar pela primeira vez

1. Porto de Galinhas (Piscinas Naturais), Pernambuco

No Litoral Sul de Pernambuco, a praia central de Porto de Galinhas é um cartão-postal e o local perfeito para o primeiro contato com o oceano. Quando a maré baixa, os arrecifes formam piscinas naturais de águas cristalinas, mornas e sem ondas.

O acesso a essas piscinas é feito pelas famosas jangadas (passeio de baixo custo) ou a pé, permitindo que a pessoa entre no mar de forma gradual e segura, observando peixinhos coloridos. A vila é charmosa, com hospedagens econômicas (hostels e pousadas simples) e muitas opções de alimentação barata, garantindo que a experiência seja mágica e acessível.

2. João Pessoa (Praia de Tambaú), Paraíba

João Pessoa se destaca entre as capitais nordestinas pelo seu excelente custo-benefício. A Praia de Tambaú, em particular, é ideal para iniciantes: é urbana, tem uma orla bem estruturada e suas águas são geralmente calmas e protegidas.

O destaque fica por conta do passeio de catamarã para as Piscinas Naturais de Picãozinho (passeio pago, mas essencial), que oferece uma experiência de mergulho em águas rasas e tranquilas, longe da arrebentação. A própria cidade oferece atrações gratuitas e de baixo custo, como o famoso pôr do sol na Praia do Jacaré, o que mantém o orçamento da viagem equilibrado.

3. Praia do Forno, Arraial do Cabo, Rio de Janeiro

Para quem busca águas esverdeadas e uma sensação de paraíso intocado, a Praia do Forno, na Região dos Lagos, é uma ótima introdução ao litoral carioca. O mar é incrivelmente transparente e geralmente calmo, ideal para o primeiro mergulho.

O acesso pode ser feito por trilha leve (gratuito) ou por táxi-náutico, o que já adiciona uma pequena aventura à experiência. Embora o custo de hospedagem na alta temporada possa ser elevado, o charme da região compensa, e as atividades na praia, como banho de sol e mergulho livre, são de custo zero. A infraestrutura básica local garante a segurança e o conforto necessários.

4. Itapuã, Salvador, Bahia

Itapuã oferece uma experiência autêntica, cultural e muito acessível para a primeira visita ao mar. Famosa pelo Farol e pelas canções, a praia possui grandes formações rochosas que formam piscinas naturais na maré baixa.

Essa característica faz com que grandes áreas da praia fiquem com água rasa e sem ondas, criando um ambiente seguro e convidativo para quem tem receio da força do mar.