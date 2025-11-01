4 lindas praias para levar quem quer ver o mar pela primeira vez
É o tipo de experiência que marca a vida! Veja 4 praias com águas tranquilas e custos acessíveis, para apresentar o mar a alguém especial.
Clique aqui e escute a matéria
Ver o mar pela primeira vez é uma experiência sensorial e emocionante. Para que este momento seja perfeito, a escolha da praia é crucial: ela deve ter águas calmas, boa infraestrutura e, idealmente, ser acessível para que a viagem não se torne uma complicação.
Selecionamos quatro destinos costeiros no Brasil que são ideais para iniciantes, unindo beleza natural, segurança e um bom custo-benefício:
4 lindas praias para levar quem quer ver o mar pela primeira vez
1. Porto de Galinhas (Piscinas Naturais), Pernambuco
No Litoral Sul de Pernambuco, a praia central de Porto de Galinhas é um cartão-postal e o local perfeito para o primeiro contato com o oceano. Quando a maré baixa, os arrecifes formam piscinas naturais de águas cristalinas, mornas e sem ondas.
O acesso a essas piscinas é feito pelas famosas jangadas (passeio de baixo custo) ou a pé, permitindo que a pessoa entre no mar de forma gradual e segura, observando peixinhos coloridos. A vila é charmosa, com hospedagens econômicas (hostels e pousadas simples) e muitas opções de alimentação barata, garantindo que a experiência seja mágica e acessível.
2. João Pessoa (Praia de Tambaú), Paraíba
João Pessoa se destaca entre as capitais nordestinas pelo seu excelente custo-benefício. A Praia de Tambaú, em particular, é ideal para iniciantes: é urbana, tem uma orla bem estruturada e suas águas são geralmente calmas e protegidas.
O destaque fica por conta do passeio de catamarã para as Piscinas Naturais de Picãozinho (passeio pago, mas essencial), que oferece uma experiência de mergulho em águas rasas e tranquilas, longe da arrebentação. A própria cidade oferece atrações gratuitas e de baixo custo, como o famoso pôr do sol na Praia do Jacaré, o que mantém o orçamento da viagem equilibrado.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
3. Praia do Forno, Arraial do Cabo, Rio de Janeiro
Para quem busca águas esverdeadas e uma sensação de paraíso intocado, a Praia do Forno, na Região dos Lagos, é uma ótima introdução ao litoral carioca. O mar é incrivelmente transparente e geralmente calmo, ideal para o primeiro mergulho.
O acesso pode ser feito por trilha leve (gratuito) ou por táxi-náutico, o que já adiciona uma pequena aventura à experiência. Embora o custo de hospedagem na alta temporada possa ser elevado, o charme da região compensa, e as atividades na praia, como banho de sol e mergulho livre, são de custo zero. A infraestrutura básica local garante a segurança e o conforto necessários.
4. Itapuã, Salvador, Bahia
Itapuã oferece uma experiência autêntica, cultural e muito acessível para a primeira visita ao mar. Famosa pelo Farol e pelas canções, a praia possui grandes formações rochosas que formam piscinas naturais na maré baixa.
Essa característica faz com que grandes áreas da praia fiquem com água rasa e sem ondas, criando um ambiente seguro e convidativo para quem tem receio da força do mar.