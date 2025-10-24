Sábado (25/10) em Porto de Galinhas deve ter sol entre nuvens e pancadas leves de chuva
A praia, localizada no município de Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife (RMR), deve registrar temperaturas entre 24°C e 31°C
Quem visitar Porto de Galinhas, no Litoral Sul de Pernambuco, neste sábado (25 de outubro de 2025), deve encontrar um dia típico de primavera no Nordeste, com tempo firme na maior parte do período e possibilidade de chuva rápida em momentos pontuais.
De acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), o céu deve permanecer parcialmente nublado, com chuvas isoladas e de fraca intensidade pela manhã e à noite.
Durante o dia, o sol deve predominar, garantindo boas condições para atividades ao ar livre e passeios pelas praias.
As temperaturas variam entre 24°C e 31°C, com o calor tropical característico da região se fazendo presente nas horas de maior insolação.
A umidade relativa do ar, que oscila entre 60% e 100%, pode aumentar a sensação térmica, especialmente à tarde.
Mesmo com a previsão de chuva passageira, o cenário deve seguir favorável para caminhadas à beira-mar, mergulhos e contemplação das piscinas naturais, que estão entre os principais atrativos do balneário.
Com boa visibilidade e luminosidade intensa, o sábado promete um dia equilibrado entre sol e nuvens — ideal para quem deseja aproveitar o litoral de Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife, e explorar as paisagens que fazem de Porto de Galinhas um dos destinos mais procurados do Nordeste.