Dia do Comerciário: veja o que abre e fecha na Região Metropolitana do Recife nesta segunda-feira (20)

Na próxima segunda-feira (20), o comércio do Recife funcionará em horário especial devido à comemoração do Dia do Comerciário, data dedicada aos trabalhadores do setor varejista.

Segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Recife), a decisão foi tomada após acordo entre lojistas e o sindicato da categoria.

No Centro do Recife e nos bairros, o funcionamento das lojas será facultativo, ficando a critério de cada estabelecimento decidir se abre ou não.

Já os shoppings centers da Região Metropolitana do Recife terão expediente em horários diferenciados.

Confira como será o funcionamento:

Recife

Centro e bairros: facultativo

Shopping Recife: das 12h às 21h

RioMar Recife: das 12h às 21h

Shopping Boa Vista: das 11h às 19h

Shopping Tacaruna: das 12h às 21h

Plaza Shopping: das 12h às 21h

Shopping de Afogados: das 9h às 17h

Shopping ETC: lojas fechadas; praça de alimentação das 12h às 18h

Olinda

Shopping Patteo Olinda: das 12h às 21h

Paulista

Paulista North Way Shopping: das 12h às 21h

Camaragibe

Camará Shopping: das 12h às 21h

Jaboatão dos Guararapes

Shopping Guararapes: das 12h às 21h

Cabo de Santo Agostinho

Shopping Costa Dourada: lojas fechadas; praça de alimentação das 12h às 20h

Igarassu

Shopping Igarassu: das 12h às 20h

Moreno

Recife Outlet: das 9h às 21h