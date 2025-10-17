Dia do Comerciário: veja o que abre e fecha na Região Metropolitana do Recife nesta segunda-feira (20)
Segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Recife), a decisão foi tomada após acordo entre lojistas e o sindicato da categoria
Na próxima segunda-feira (20), o comércio do Recife funcionará em horário especial devido à comemoração do Dia do Comerciário, data dedicada aos trabalhadores do setor varejista.
Segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Recife), a decisão foi tomada após acordo entre lojistas e o sindicato da categoria.
No Centro do Recife e nos bairros, o funcionamento das lojas será facultativo, ficando a critério de cada estabelecimento decidir se abre ou não.
Já os shoppings centers da Região Metropolitana do Recife terão expediente em horários diferenciados.
Confira como será o funcionamento:
Recife
Centro e bairros: facultativo
Shopping Recife: das 12h às 21h
RioMar Recife: das 12h às 21h
Shopping Boa Vista: das 11h às 19h
Shopping Tacaruna: das 12h às 21h
Plaza Shopping: das 12h às 21h
Shopping de Afogados: das 9h às 17h
Shopping ETC: lojas fechadas; praça de alimentação das 12h às 18h
Olinda
Shopping Patteo Olinda: das 12h às 21h
Paulista
Paulista North Way Shopping: das 12h às 21h
Camaragibe
Camará Shopping: das 12h às 21h
Jaboatão dos Guararapes
Shopping Guararapes: das 12h às 21h
Cabo de Santo Agostinho
Shopping Costa Dourada: lojas fechadas; praça de alimentação das 12h às 20h
Igarassu
Shopping Igarassu: das 12h às 20h
Moreno
Recife Outlet: das 9h às 21h