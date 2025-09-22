Cidade no litoral do Ceará abriga o maior parque aquático da América Latina e o 2º maior do mundo
Entre praias paradisíacas e legado histórico, Aquiraz abriga o maior parque aquático da América Latina e o 2º maior do mundo, o Beach Park
No litoral leste do Ceará, a cerca de 25 km de Fortaleza, está localizado o município de Aquiraz, uma das cidades mais antigas do estado e que guarda um importante legado histórico e cultural. Com belas praias, como Porto das Dunas e Prainha, o destino se consolidou ao longo dos anos como um dos mais procurados por turistas que buscam tanto tranquilidade quanto opções de lazer.
É justamente em Porto das Dunas que a cidade abriga uma de suas maiores atrações: o AquaPark, parte do complexo Beach Park, considerado o segundo maior parque aquático do mundo. Reunindo toboáguas radicais, piscinas de ondas e áreas voltadas para toda a família, o espaço coloca Aquiraz em destaque no mapa do turismo internacional, atraindo visitantes de diferentes partes do Brasil e do exterior.
Beach Park
Com 40 anos de história, o Beach Park Entretenimento é um grupo de empresas genuinamente cearense, que atua em diversas áreas de lazer e entretenimento. Localizado na praia de Porto das Dunas, a apenas 20 minutos de Fortaleza, o complexo turístico Beach Park é uma das opções de lazer mais procuradas por viajantes no país inteiro.
Atualmente ocupa mais de 250 mil metros quadrados e reúne dois parques, o Aqua Park e o novo Parque Arvorar, quatro resorts de alto padrão, o Restaurante de Praia e a charmosa Vila Azul do
Mar, espaço de convivência e serviços, ambos abertos ao público.
O Aqua Park, que conta com 30 atrações, é hoje considerado o terceiro melhor parque aquático do mundo e o melhor das Américas (TripAdvisor/Travellers’ Choice, 2024).
"Surreal": montanha-russa aquática que simula surf
Entre as muitas atrações do AquaPark, uma se destaca pela inovação e pela emoção que proporciona. A atração "Surreal" é descrita como uma montanha-russa aquática, uma experiência que vai muito além de um simples toboágua. Com impressionantes 28 metros de altura e uma temática vibrante que celebra a cultura do surfe, o toboágua foi projetado para simular as manobras radicais das ondas.
Desenvolvido com tecnologia de ponta, o "Surreal" utiliza jatos d'água para impulsionar as boias, criando subidas e descidas que imitam o movimento do mar.
O percurso de mais de um minuto leva os visitantes a uma jornada eletrizante, com velocidades que podem chegar a 42 km/h. A adrenalina começa já no início, com um emocionante "big drop", uma queda de 7 metros que prepara os aventureiros para o que está por vir.
O percurso é uma verdadeira homenagem ao surfe, traduzindo suas manobras mais famosas em sensações físicas. Os "constrictors" são impressionantes espirais que imitam o "cutback", onde o surfista corta a onda em curvas fechadas para ganhar velocidade. Já as áreas translúcidas fazem referência ao "floater", aquela manobra em que o surfista desliza suavemente sobre a crista da onda.
Para completar, a parte final do percurso, o "rattler", simula a sensação de estar em um "tubo", onde os visitantes sentem como se estivessem em um chocalho, indo de um lado para o outro antes de saírem na pista final.
A combinação de história, cultura e lazer moderno faz de Aquiraz um destino único no Ceará. Com o AquaPark e atrações inovadoras como o "Surreal", a cidade oferece uma experiência completa, provando que é possível unir o charme do passado com a emoção do presente.