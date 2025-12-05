Virginia Fonseca revela hábito que adotou do relacionamento com Vini Jr.

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Virginia Fonseca usou suas redes sociais nesta última quinta-feira (4), e chamou a atenção dos seguidores ao revelar que adotou um hábito direto da casa do namorado, Vini Jr.

Através dos Stories do Instagram, a influenciadora digital recriou o hábito que aprendeu com o jogador de futebol em sua mansão em Goiânia, no Goiás, onde mora com os filhos, Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 3, e José Leonardo, de 1.

“Entradinhas (copiamos isso lá da casa do Vini)”, escreveu Virginia Fonseca, acompanhada de emojis de risada na legenda, ao mostrar as verduras e legumes do almoço organizados em pequenos pratos individuais.

O hábito, inclusive, é algo que o craque do Real Madrid faz em suas residências em Madri, onde Virginia já se hospedou, e no Rio de Janeiro, onde ela esteve até a última quarta (3), passando uma temporada ao lado da família de Vini Jr.

Virginia Fonseca (Foto: Reprodução/Instagram)

