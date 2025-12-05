Thiago Martins volta a correr seis meses após diagnóstico de infecção no pulmão

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Thiago Martins está de volta à rotina de treinos de corrida após seis meses sem praticar a atividade física, ocasionado pelo diagnóstico de histoplasmose pulmonar, uma infecção do pulmão causada pela inalação de esporos do fungo Histoplasma capsulatum.

Em entrevista à revista Quem, o ator e cantor, que integrou o elenco do remake de Vale Tudo, contou que o diagnóstico fez com que desacelerasse o ritmo das suas atividades, ao qual possui o hábito de praticar corrida na orla do Rio de Janeiro e também em academias.

“Minha vida é realmente muito agitada. Acho que essa enfermidade veio para que eu pudesse frear um pouco, descansar um pouco desse ritmo acelerado de gravação, shows, treinos… Sempre fui de querer produzir ao máximo e, às vezes, esquecia de descansar. Já não sou mais nenhum garoto”, disse Thiago Martins.

“Acho que Deus e meus orixás mandaram essa enfermidade para eu sossegar um pouco. Fui diagnosticado em 14 de julho, faltando uma semana para gravação do meu audiovisual em Noronha”, contou o ator, que disse que os sintomas sentidos foram as dores nas articulações e a perda de peso.

