Susana Vieira alfineta atração na Globo: ‘Programa de velhos’

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Susana Vieira foi uma das homenageadas, na última quarta-feira (3), na Calçada da Fama, nos Estúdios Globo, e aproveitou para alfinetar o programa Falas da Vida, em que apresentou ao lado de Luiz Fernando Guimarães, em outubro, sobre terceira idade.

“Outro dia chamaram eu e ele (Luiz Fernando Guimarães) para fazer um programa de velhos, mas ninguém me falou que era isso. Quando vi lá, só coisa de 70 anos”, disparou.

LEIA AGORA: Tadeu Schmidt admite implante de cabelo e motivo vem à tona

A atriz veterana aproveitou a presença do atual chefão da Globo, Amauri Soares, para pedir um programa na emissora. “Soares, me dá um programa pelo amor de Deus. É tanto programa que você dá. Angélica… Patrícia (Poeta), por favor. Eu sou muito mais engraçada do que elas”, alfinetou.

Recentemente, Susana Vieira viralizou na web ao falar sobre a diminuição do seu salário na Globo. A atriz tem contrato vitalício com a emissora.

O post Susana Vieira alfineta atração na Globo: ‘Programa de velhos’ foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.