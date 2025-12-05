Regina Volpato sobre saída do SBT: ‘Não teve boa audiência’

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Regina Volpato, apresentadora, tem consciência de que a sua passagem pelo SBT, no comando do Chega Mais, programa matutino, não funcionou como deveria.

“Do ponto de vista pessoal, foi bom ter encontrado amigos, mas realmente não deu certo”, desabafou em entrevista no programa Olho no Olho, da Folha de S. Paulo.

A apresentadora também revelou que, sim, pode voltar à TV, mas em um projeto que se adeque ao seu estilo hoje. “Ficar quatro horas ao vivo, como eu fazia no Mulheres, não é algo que eu quero para mim. Se fosse por temporada e se encaixasse na minha vida, eu voltaria”, explicou.

Na entrevista, Regina Volpato também falou sobre o boom que tem nas redes sociais, com mais de 2 milhões de seguidores, respondendo a questionamentos absurdos dos seguidores. “Se você tem saúde, se você construiu alicerces físicos, se tem toda uma estrutura, é muito legal. Eu olho para o espelho e gosto do que eu vejo. Eu acho que eu já me levei muito a sério, mas hoje eu relaxo”, disse.

