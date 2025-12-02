Tarcísio Filho revela que deixou as telinhas após a morte do pai: “Não pretendo voltar”

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Tarcísio Filho abriu o jogo sobre o motivo pelo qual não é mais visto em trabalho nas telinhas. O ator, cujo seu trabalho mais recente foi em Deus Salve o Rei (2018), explicou a razão por trás dessa decisão.

Em entrevista ao site Heloísa Tolipan, o filho de Tarcísio Meira afirmou que precisou dar um tempo na carreira para cuidar dos negócios da família depois da morte do pai, em agosto de 2021.

“Não pretendo voltar”

“Por agora não pretendo voltar. Quando o Tarcisão faleceu, eu tive que rever os negócios de família. O pai lidava com fazenda já há muitos anos. Eu brincava que era um fazendeiro que ocasionalmente fazia trabalho como ator”, disse Tarcísio Filho. “Com o falecimento dele, eu tive que dar uma tomada de pé de coisas que eu andava bastante afastado”, explicou.

“No início foi um pouco assustador. Então, por um, dois anos, eu fiquei centrado nisso”, afirmou Tarcísio. Sobre a mãe, Glória Menezes, aposentada desde 2015, o artista descreveu como anda a saúde da veterana atualmente.

“Minha mãe está em casa. Ela sempre foi uma mulher muito elétrica e a idade deu uma acalmada nela, que virou uma vovozinha muito tranquila, que gosta de estar em casa, revendo trabalhos. Está adorando se ver em ‘Rainha da Sucata’, gostando de ver as bisnetas. Eu falei: ‘Mãe, agora você envelheceu e virou a dona Benta’”, brincou ele.

