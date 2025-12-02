Juliana Bonde surge comportada em foto rara, mas bumbum grandão rouba a cena: “Clima esquentou”
A cantora Juliana Bonde, que costuma compartilhar fotos ousadas em suas redes sociais, optou por publicar um clique mais comportado no Instagram no último fim de semana. Apesar de estar com um look mais discreto, seu bumbum grandão acabou roubando a cena.
Na imagem em questão, a artista surge usando uma calça coladinha ao corpo, deixando suas curvas em evidência. Juliana posou agachada em uma rua na Times Square, em Nova Iorque, nos Estados Unidos.
Na legenda da postagem, ela comentou sobre a previsão do tempo: “Como está o clima aí?”, questionou Juliana Bonde, para interagir com seus fãs e admiradores.
Nos comentários, internautas comentaram: “Estava fresco, mas com esta maravilha, o clima esquentou”, disparou um rapaz. “Linda demais”, afirmou outro. “Um arraso essa mulher”, elogiou um fã. “Tá uma lua cheia kkk”, brincou outro.