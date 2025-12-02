Juliana Bonde surge comportada em foto rara, mas bumbum grandão rouba a cena: “Clima esquentou”

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

A cantora Juliana Bonde, que costuma compartilhar fotos ousadas em suas redes sociais, optou por publicar um clique mais comportado no Instagram no último fim de semana. Apesar de estar com um look mais discreto, seu bumbum grandão acabou roubando a cena.

Na imagem em questão, a artista surge usando uma calça coladinha ao corpo, deixando suas curvas em evidência. Juliana posou agachada em uma rua na Times Square, em Nova Iorque, nos Estados Unidos.

Na legenda da postagem, ela comentou sobre a previsão do tempo: “Como está o clima aí?”, questionou Juliana Bonde, para interagir com seus fãs e admiradores.

Nos comentários, internautas comentaram: “Estava fresco, mas com esta maravilha, o clima esquentou”, disparou um rapaz. “Linda demais”, afirmou outro. “Um arraso essa mulher”, elogiou um fã. “Tá uma lua cheia kkk”, brincou outro.