Giselle Itié revela como divide guarda do filho com o ex, Guilherme Winter

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Giselle Itié abriu o coração sobre a maternidade, e como lida com as mudanças que já ocorreram na vida desde a chegada do primeiro e único filho, Pedro, de 5 anos, fruto da união que teve com o ator Guilherme Winter.

Em entrevista ao jornal O Globo, a atriz derreteu-se ao afirmar que o pequeno já possui indícios de que pode investir na carreira artística e seguir os passos dos pais. “Ele me pediu para fazer personagens para o mundo infantil, sabe? Uma peça de teatro ou algo do tipo, mas ele quer que eu faça. (…) Já percebi realmente que ele tem um caminho forte, é bem sensível. Eu vejo que é um artista”, disse.

Giselle Itié, ainda, explicou como funciona a convivência com o pai da criança, Guilherme Winter, de quem se separou em 2020, quando ainda estava grávida, e enfrentou turbulências. Apesar do rompimento, a atriz ressaltou que os dois atualmente levam a relação numa boa em prol do bem-estar do filho.

“Temos guarda compartilhada. Fazemos movimentos que eu acredito que sejam superimportantes para o Pedro, de almoçarmos juntos, lancharmos etc. O Pedro pede muito, ele gosta muito de pessoas, de união. E obviamente, com as duas pessoas que ele mais ama na vida, ele quer ver juntas alguma forma”, apontou Giselle. “É a família que ele tem. Acho importante, uma vez que os conflitos não existem mais. Então é importante fazer esse movimento de união pelo Pedro”, concluiu.

VEJA MAIS: Giselle Itié revela que parceiro ‘tinha nojo’ durante sua gravidez e abre vida íntima

O post Giselle Itié revela como divide guarda do filho com o ex, Guilherme Winter foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.