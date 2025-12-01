fechar
Giselle Itié revela como divide guarda do filho com o ex, Guilherme Winter

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 01/12/2025 às 9:15
Giselle Itié abriu o coração sobre a maternidade, e como lida com as mudanças que já ocorreram na vida desde a chegada do primeiro e único filho, Pedro, de 5 anos, fruto da união que teve com o ator Guilherme Winter.

Em entrevista ao jornal O Globo, a atriz derreteu-se ao afirmar que o pequeno já possui indícios de que pode investir na carreira artística e seguir os passos dos pais. “Ele me pediu para fazer personagens para o mundo infantil, sabe? Uma peça de teatro ou algo do tipo, mas ele quer que eu faça. (…) Já percebi realmente que ele tem um caminho forte, é bem sensível. Eu vejo que é um artista”, disse.

Giselle Itié, ainda, explicou como funciona a convivência com o pai da criança, Guilherme Winter, de quem se separou em 2020, quando ainda estava grávida, e enfrentou turbulências. Apesar do rompimento, a atriz ressaltou que os dois atualmente levam a relação numa boa em prol do bem-estar do filho.

“Temos guarda compartilhada. Fazemos movimentos que eu acredito que sejam superimportantes para o Pedro, de almoçarmos juntos, lancharmos etc. O Pedro pede muito, ele gosta muito de pessoas, de união. E obviamente, com as duas pessoas que ele mais ama na vida, ele quer ver juntas alguma forma”, apontou Giselle. “É a família que ele tem. Acho importante, uma vez que os conflitos não existem mais. Então é importante fazer esse movimento de união pelo Pedro”, concluiu.

