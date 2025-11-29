Leo Bittencourt abre ocorrência após ser perseguido por stalker

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O ator Leo Bittencourt revelou que vem enfrentando uma situação delicada envolvendo perseguição virtual. A informação foi compartilhada por ele em sua conta no X, onde detalhou que uma mulher criou múltiplos perfis para acompanhá-lo e interagir de forma insistente. Segundo o artista, a situação se agravou ao ponto de buscar apoio das autoridades.

Em sua publicação, Leo Bittencourt relatou que a perseguidora já abriu várias contas falsas, citando em tom de alerta: “Contagem de contas fakes que a stalker já criou pra me acompanhar e interagir ‘secretamente’ comigo: 4 e contando…”. O ator, que integrou produções como Mania de Você e Rensga Hits, afirmou ter tomado todas as medidas possíveis antes de procurar ajuda policial.

Ainda na rede social, o ator desabafou que sua paciência chegou ao fim, afirmando: “Cheguei no limite da paciência, tentei bloquear, fiz BO, dei uma última chance pra me deixar em paz. Agora é com a polícia”. Nos comentários, seguidores demonstraram espanto e preocupação.

Entre as reações, mensagens de apoio se destacaram: “Jesus, que loucura, Leo. Se cuida”, escreveu uma fã. Outras respostas tiveram tom mais leve, com internautas brincando sobre a situação ou questionando detalhes do caso.

