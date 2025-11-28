fechar
Rebeca Andrade abre o coração sobre pausa na carreira: “Tirei tempo pra cuidar de mim”

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 28/11/2025 às 7:42
Rebeca Andrade, a bicampeã olímpica e maior medalhista da história do Brasil nos Jogos Olímpicos, abriu o jogo sobre a decisão de ter emplacado um ano sabático, após um período gigantesco de tanta dedicação ao esporte.

Em entrevista à revista Quem, a ginasta abriu o coração sobre a decisão. “Tirei o meu ano sabático. Foi um ano muito importante e gostoso de viver. Eu tirei esse tempo para cuidar de mim, da minha cabeça e do meu corpo. Para estar com meus amigos, minha família e meus cachorros, que eu amo de paixão”, contou.

Com a preparação intensa para as Olimpíadas, Rebeca Andrade reconheceu que existe muita pressão, e que desde cedo passou a trabalhar com a questão psicológica através da psicoterapia.

“Faço acompanhamento psicológico desde os 13 anos de idade. A Aline [Wolff, psicóloga de Rebeca desde sempre] me ajudou a entender todas as fases da minha vida — infância, adolescência e agora a fase adulta. Acho que minhas conquistas vieram quando estava mais preparada para que acontecessem”, avaliou a atleta. Reflexiva, Rebeca Andrade aponta que esse processo se traduz diretamente na forma como ela equilibra expectativas externas e internas.

“Eu entendi que a única pessoa que eu controlo sou eu mesma”, afirmou. “A expectativa dos outros não está no meu controle. Quando essa chavinha virou, tudo começou a melhorar. Minha equipe teve o melhor de mim, minha família teve o melhor de mim”, explicou Andrade.

