É grave! Pai de Isabel Veloso fala sobre estado de saúde: ‘Milagre’
Clique aqui e escute a matéria
A família da influenciadora Isabel Veloso, de 19 anos, viveu horas de grande tensão após a jovem ser intubada e levada à UTI. Seu pai, Joelson Veloso, de 50 anos, relatou que chegou a Curitiba para acompanhar de perto a recuperação da filha e informou que ela já está sendo transferida para o quarto. Segundo ele, “ela está saindo da UTI e indo para o quarto”, mas a causa da parada respiratória ainda não foi esclarecida.
O pai explicou que pretende conversar com a equipe médica antes de qualquer conclusão. “Não posso afirmar com toda certeza, pois não conversei com a equipe médica”, disse, ressaltando que Isabel apresentava falta de ar e baixa saturação no momento do ocorrido.
O marido da influenciadora, Lucas Borbas, contou que os exames iniciais apontaram excesso de magnésio no sangue, explicando: “a Isabel passou muito mal… ela parou de respirar”. Ele também informou que novos procedimentos, como colonoscopia e endoscopia, estavam previstos.
Nos últimos meses, Isabel vinha se recuperando de um transplante de medula, celebrado com emoção: “Ganhei alta. Obrigada… obrigada, Jesus!”. A publicação recebeu mensagens de apoio e fé de seguidores e amigos.
O post É grave! Pai de Isabel Veloso fala sobre estado de saúde: ‘Milagre’ foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.