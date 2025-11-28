Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Valéria Barcellos, que interpretou a personagem Luana Shine na novela Terra e Paixão (2023), usou as redes sociais e surpreendeu seus seguidores ao relatar ter sido vítima de abuso sexual no metrô em São Paulo, na última quarta-feira (26).

Em vídeo publicado no Instagram, a atriz trans contou ter pego um metrô lotado na estação da Praça da Sé, no Centro da capital paulista, quando um homem esfregou o órgão genital nela.

“Fiquei paralisada”

“Um rapaz veio atrás de mim, e eu comecei a sentir um toque estranho. Depois de um tempo, percebi que ele mudou de lugar, ficou na minha frente e começou a roçar o pinto na minha mão, um pinto que estava meio molhado. Eu não consegui reagir”, disse a atriz de Terra e Paixão. “Isso está me consumindo de uma maneira que eu não sei explicar. Eu fiquei paralisada. Não tinha entendido direito que aquilo era um abuso”, lamentou.

Por fim, Valéria Barcellos concluiu o vídeo fazendo um alerta aos seguidores. “Eu achava que se eu reclamasse, iam dizer que a culpa é minha. Dessa vez eu não tive forças, mas eu juro que da próxima eu vou ter. Denuncie sempre! Não se cale! Procure a polícia!”, pontuou.

O post Atriz de Terra e Paixão denuncia abuso sexual sofrido: “Fiquei paralisada” foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.