Saiba por que Natália do Vale desistiu de novelas da Globo
Natália do Vale, atriz, confessou que não pretende retornar mais às novelas. Ela admitiu que já recebeu inúmeros convites, mas recusou todos.
“Depois que eu saí (da Globo), já recebi convite para voltar a fazer novela. Fui sondada algumas vezes e já tive um convite formal para voltar. Mas eu vou falar do fundo do coração, 200 capítulos é algo assustador. Não gosto nunca de colocar um ponto final, de ser radical numa decisão, mas eu acho que esse capítulo “novelas” está encerrado na minha vida”, desabafou.
Contudo, a atriz confessou que se importa com os elogios que recebe em relação ao seu trabalho de décadas. “Não vou ser tão modesta de falar que não me importo com o reconhecimento. Eu gosto de ter meu trabalho reconhecido, de ser solicitada. Claro que isso mexe com a vaidade da gente. O ator trabalha com o retorno do público sempre”, disse.
Natália Vale explicou que não tem mais disposição para conciliar novelas com peças de teatro. “Como eu fazia sempre muita novela, eu estava presa a contratos longos, renovando a cada quatro anos, por isso fazia muito teatro e muita novela juntos. Mas tem uma hora que a gente muda, graças a Deus! Então, chegou uma hora em que cansei de fazer os dois juntos. E, como eu recebia muitos convites para teatro em São Paulo, ficava meio incompatível fazendo televisão no Rio”, esclareceu.
