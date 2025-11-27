Raquel Brito desabafa sobre críticas por sua aparência: ‘Eu jamais…’
Clique aqui e escute a matéria
A influenciadora Raquel Brito, que ganhou notoriedade após participar de A Fazenda 16, voltou a dialogar com o público sobre comentários a respeito de sua aparência. A criadora de conteúdo, irmã de Davi Brito, campeão do BBB24, abriu uma caixa de perguntas no Instagram e respondeu a um seguidor curioso sobre críticas relacionadas ao seu nariz. Ao ser questionada, ela afirmou com firmeza: “Gosto dele”.
Durante a interação, Raquel Brito foi perguntada se se sente “ofendida” quando recebe comentários negativos. Ela garantiu que não se abate e explicou que vê o próprio nariz como parte essencial de quem é: “Jamais, porque eu acho que é algo que nasceu comigo e vai comigo também, entendeu?”.
A influenciadora reforçou que não pretende realizar procedimentos estéticos e destacou que as críticas dizem mais sobre quem as faz do que sobre ela. “As pessoas têm que entender que estão falando mais sobre elas do que sobre mim”, afirmou, acrescentando que não costuma julgar características físicas de ninguém.
Ao finalizar, Raquel Brito reafirmou sua relação positiva com sua aparência e disse não ter intenção de afinar o nariz: “Eu gosto dele assim”. Nas redes, seguidores como Marciene Pereira e Kika Negreiros elogiaram sua postura e celebraram sua resposta empoderada.
O post Raquel Brito desabafa sobre críticas por sua aparência: ‘Eu jamais…’ foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.