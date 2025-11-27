Raquel Brito desabafa sobre críticas por sua aparência: ‘Eu jamais…’

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

A influenciadora Raquel Brito, que ganhou notoriedade após participar de A Fazenda 16, voltou a dialogar com o público sobre comentários a respeito de sua aparência. A criadora de conteúdo, irmã de Davi Brito, campeão do BBB24, abriu uma caixa de perguntas no Instagram e respondeu a um seguidor curioso sobre críticas relacionadas ao seu nariz. Ao ser questionada, ela afirmou com firmeza: “Gosto dele”.

Durante a interação, Raquel Brito foi perguntada se se sente “ofendida” quando recebe comentários negativos. Ela garantiu que não se abate e explicou que vê o próprio nariz como parte essencial de quem é: “Jamais, porque eu acho que é algo que nasceu comigo e vai comigo também, entendeu?”.

A influenciadora reforçou que não pretende realizar procedimentos estéticos e destacou que as críticas dizem mais sobre quem as faz do que sobre ela. “As pessoas têm que entender que estão falando mais sobre elas do que sobre mim”, afirmou, acrescentando que não costuma julgar características físicas de ninguém.

Ao finalizar, Raquel Brito reafirmou sua relação positiva com sua aparência e disse não ter intenção de afinar o nariz: “Eu gosto dele assim”. Nas redes, seguidores como Marciene Pereira e Kika Negreiros elogiaram sua postura e celebraram sua resposta empoderada.

O post Raquel Brito desabafa sobre críticas por sua aparência: ‘Eu jamais…’ foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.