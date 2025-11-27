Lívia Andrade abre o jogo sobre plásticas no corpo e dá close na web: “Revisãozinha”

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Lívia Andrade usou as redes sociais nesta última quarta-feira (26), e chamou a atenção dos milhares de seguidores ao revelar que passou por uma série de procedimentos estéticos para o bumbum e o abdômen.

Através do Instagram, a apresentadora publicou um vídeo mostrando parte do processo e aproveitou para refletir sobre cuidados com o corpo.

“Nosso corpo é como um veículo, que de tempos em tempos precisa de uma revisãozinha para que tudo funcione e fique no seu devido lugar… Você é o seu melhor investimento!!!”, escreveu Lívia Andrade, na legenda. Nos comentários, a integrante do Domingão com Huck, da Globo, foi alvo de elogios dos internautas pelos resultados.

“Diva é diva, cuidando da saúde e da autoestima”, escreveu uma seguidora. “Essa revisãozinha eu tô precisando também, viu?”, disse outra. “Tá cada vez mais linda, como pode?”, acrescentou uma terceira pessoa.

Lívia Andrade (Foto: Reprodução/Instagram)

