Débora Nascimento fala sobre intensidade no amor: “Sou muito emocionada”
Clique aqui e escute a matéria
Débora Nascimento abriu o jogo sobre o atual momento da sua vida amorosa. Sincera, a atriz afirmou que se considera uma pessoa extremamente intensa nas suas relações.
Em entrevista ao portal Gshow, a artista destacou que a extrema intensidade também se aplica em seus trabalhos. “A minha vida é muito intensa, e eu sou muito emocionada”, disse.
“Eu me jogo muito nos meus processos, nas minhas relações, nas minhas escolhas. Sou daquelas pessoas de poucos e bons? Sou bem intensa e emocionada mesmo!”, contou Débora Nascimento. Em reflexão, a artista relembrou sua carreira no último ano, e afirmou que sua vida está em repleto agito nessa reta final de 2025.
“Agora eu estou com um lançamento, fiz dois filmes esse ano, uma série… Ando viajando bastante e estou com a vida cheia de tempero!”, brincou ela, que está longe das novelas desde Verão 90 (2019).
VEJA MAIS: Débora Nascimento quebra o silêncio sobre suposto caso com Marcos Mion
O post Débora Nascimento fala sobre intensidade no amor: “Sou muito emocionada” foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.