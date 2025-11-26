Mariana Bridi surpreende ao mostrar rotina intensa de treinos: ‘Não é por estética’

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A atriz Mariana Bridi, de 40 anos, voltou a chamar atenção ao divulgar novos registros de sua rotina de treinos, mostrando um momento mais íntimo de sua vida. Ela explicou que essa fase de autocuidado começou no fim do ano passado e tem sido prioridade desde então.

Mesmo dedicada hoje, Mariana admitiu que a relação com exercícios nunca foi simples. Em suas palavras, “Nunca fui apaixonada por exercício… vai na raiva, mas vai!”, reforçando que só recentemente percebeu que saúde não é algo negociável.

A artista afirmou que seus treinos têm outro propósito: “Comecei a treinar não por estética, mas por qualidade de vida”, buscando energia para acompanhar os filhos e manter o ritmo acelerado.

Encerrando o relato, ela destacou a resposta do próprio corpo: “Meu corpo de 40 anos responde ativamente quando eu escolho cuidar dele… é sobre amar a vida que eu quero viver!”.

