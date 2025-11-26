De topless e fio-dental, Mariana Goldfarb incendeia o clima nas redes sociais com sua beleza e sensualidade

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Mariana Goldfarb voltou a movimentar as redes sociais ao compartilhar um ensaio à beira-mar que destacou sua beleza natural. Sentada sobre pedras, ela posou de biquíni fio-dental e dispensou a parte de cima, mostrando a marquinha antiga de sol.

O cenário deixou o visual ainda mais marcante, já que os cabelos soltos e molhados criaram um clima descontraído. Além disso, as tatuagens espalhadas pelo corpo ganharam destaque no clique.

Aos 35 anos, Mariana reforça seu apreço pelo topless e já registrou momentos assim em praias da Europa. Na época, ela também rebateu críticas sobre o uso de fio-dental e afirmou que exibir o próprio corpo não reduz seu valor.

