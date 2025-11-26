Alejandro Claveaux protagoniza nu frontal em filme e cenas do ator pelado viralizam nas redes sociais
O ator Alejandro Claveaux movimentou as redes sociais depois que uma cena de nudez frontal de seu personagem em Ruas da Glória começou a circular no X. O trecho, divulgado antes da estreia oficial do longa, abriu novas conversas sobre a proposta estética e o tom provocativo do filme dirigido por Felipe Sholl, previsto para chegar aos cinemas em 2026.
O vídeo ganhou força rapidamente. Um tweet com a gravação impulsionou o assunto e gerou reações intensas, misturando humor, surpresa e desejo. A sequência viral chamou atenção principalmente por reforçar o impacto visual do projeto, que aborda prostituição masculina, desejo, luto e o lado oculto da vida urbana.
Na trama, Claveaux vive Adriano, um garoto de programa uruguaio que desperta a obsessão de Gabriel, interpretado por Caio Macedo. O jovem antropólogo enfrenta uma crise emocional após uma perda e decide encontrar Adriano quando ele desaparece. Essa busca o leva a conhecer de perto o universo do sexo pago entre homens no Rio de Janeiro, até ocupar o mesmo lugar do objeto que o fascina.
O filme foi exibido em outubro no Festival do Rio, na mostra Première Brasil. Na ocasião, Claveaux recebeu o Troféu Redentor de Melhor Ator Coadjuvante e comemorou o reconhecimento nas redes ao destacar o processo intenso do trabalho.
A nudez total do ator já era esperada desde junho de 2024, quando o portal Gay Blog BR revelou que o longa traria cenas explícitas. Na época, Claveaux explicou que aceitou o papel para romper barreiras e explorar o nu masculino de forma direta e sincera, sem preocupação com estética ou vaidade.
Produzido pela Syndrome Filmes, em parceria com Telecine e RioFilme, o longa também conta com Daniel Rangel, Diva Menner, Jade Sassarà, Alan Ribeiro e Sandro Aliprandini. A estreia comercial ainda não tem data, já que o filme segue em circulação no circuito de festivais. Quando houver definição, as informações serão atualizadas.
