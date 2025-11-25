No ar em Três Graças, Dira Paes surge de biquíni em foto rara ao lado do marido

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

No meio da correria das gravações de Três Graças, Dira Paes abriu um espaço para mostrar um lado mais íntimo da sua rotina. A atriz, de 56 anos, publicou um registro raro ao lado do marido, Pablo Baião, durante dias tranquilos em Teresópolis (RJ). Discreta quando o assunto é vida pessoal, ela surgiu abraçada ao companheiro e celebrou o clima acolhedor da viagem ao lado da família.

Ao compartilhar o clique, Dira comentou sobre a calmaria desses dias mais frios, mas cheios de afeto. Além do momento com o marido, a artista mostrou parte da diversão com as crianças, incluindo o filho caçula, Martin, de 10 anos. Também registrou a paisagem local, revelando o cenário cercado de natureza que marcou a estadia. Mãe de dois, ela ainda é responsável pelos cuidados de Inácio, o primogênito, de 17 anos.

Os seguidores aprovaram a publicação e lotaram os comentários com elogios e mensagens carinhosas. Houve quem destacasse a sintonia do casal, quem aplaudisse a beleza natural da atriz e até quem brincasse dizendo reconhecer o local da foto.

Com simplicidade e proximidade, Dira Paes mostrou que pequenos momentos de paz também rendem grandes memórias e, claro, encantam o público.

Dira Paes e o mardio, Pablo Baião (Foto: Reprodução/Instagram)

Dira Paes (Foto: Reprodução/Instagram)

