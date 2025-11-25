fechar
Observatório dos Famosos | Notícia

No ar em Três Graças, Dira Paes surge de biquíni em foto rara ao lado do marido

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 25/11/2025 às 17:29
No ar em Três Graças, Dira Paes surge de biquíni em foto rara ao lado do marido
No ar em Três Graças, Dira Paes surge de biquíni em foto rara ao lado do marido - Observatório dos Famosos

Clique aqui e escute a matéria

No meio da correria das gravações de Três Graças, Dira Paes abriu um espaço para mostrar um lado mais íntimo da sua rotina. A atriz, de 56 anos, publicou um registro raro ao lado do marido, Pablo Baião, durante dias tranquilos em Teresópolis (RJ). Discreta quando o assunto é vida pessoal, ela surgiu abraçada ao companheiro e celebrou o clima acolhedor da viagem ao lado da família.

Ao compartilhar o clique, Dira comentou sobre a calmaria desses dias mais frios, mas cheios de afeto. Além do momento com o marido, a artista mostrou parte da diversão com as crianças, incluindo o filho caçula, Martin, de 10 anos. Também registrou a paisagem local, revelando o cenário cercado de natureza que marcou a estadia. Mãe de dois, ela ainda é responsável pelos cuidados de Inácio, o primogênito, de 17 anos.

Os seguidores aprovaram a publicação e lotaram os comentários com elogios e mensagens carinhosas. Houve quem destacasse a sintonia do casal, quem aplaudisse a beleza natural da atriz e até quem brincasse dizendo reconhecer o local da foto.

Com simplicidade e proximidade, Dira Paes mostrou que pequenos momentos de paz também rendem grandes memórias e, claro, encantam o público.

Dira Paes e o mardio, Pablo Baião (Foto: Reprodução/Instagram)
Dira Paes (Foto: Reprodução/Instagram)

O post No ar em Três Graças, Dira Paes surge de biquíni em foto rara ao lado do marido foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

MC Mirella dá puxadinha sexy no biquíni e quase mostra demais em vídeo
Famosas de biquíni

MC Mirella dá puxadinha sexy no biquíni e quase mostra demais em vídeo
De biquíni, Mariana Ximenes exibe corpo de ‘boneca’ em cachoeira
Famosas de biquíni

De biquíni, Mariana Ximenes exibe corpo de ‘boneca’ em cachoeira

Compartilhe

Tags