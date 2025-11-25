No ar em Três Graças, Dira Paes surge de biquíni em foto rara ao lado do marido
No meio da correria das gravações de Três Graças, Dira Paes abriu um espaço para mostrar um lado mais íntimo da sua rotina. A atriz, de 56 anos, publicou um registro raro ao lado do marido, Pablo Baião, durante dias tranquilos em Teresópolis (RJ). Discreta quando o assunto é vida pessoal, ela surgiu abraçada ao companheiro e celebrou o clima acolhedor da viagem ao lado da família.
Ao compartilhar o clique, Dira comentou sobre a calmaria desses dias mais frios, mas cheios de afeto. Além do momento com o marido, a artista mostrou parte da diversão com as crianças, incluindo o filho caçula, Martin, de 10 anos. Também registrou a paisagem local, revelando o cenário cercado de natureza que marcou a estadia. Mãe de dois, ela ainda é responsável pelos cuidados de Inácio, o primogênito, de 17 anos.
Os seguidores aprovaram a publicação e lotaram os comentários com elogios e mensagens carinhosas. Houve quem destacasse a sintonia do casal, quem aplaudisse a beleza natural da atriz e até quem brincasse dizendo reconhecer o local da foto.
Com simplicidade e proximidade, Dira Paes mostrou que pequenos momentos de paz também rendem grandes memórias e, claro, encantam o público.
