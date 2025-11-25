Aos 51 anos, Adriana Bombom surpreende ao surgir musculosa
Às vésperas do primeiro ensaio de rua da Grande Rio para o Carnaval 2026, Adriana Bombom, de 51 anos, mostrou que está se preparando com dedicação para entrar na avenida. A musa da escola passou por uma sessão de bronzeamento em spray na segunda-feira, se antecipando para o evento que acontece nesta terça-feira no Rio de Janeiro. Ela dividiu nos stories seu momento de beleza, exibindo o resultado do procedimento.
Para evitar marcas de sol, Adriana Bombom escolheu um biquíni de fita, cobrindo apenas o essencial. Nos vídeos publicados, chamou atenção a boa forma da influenciadora, que surgiu com “veias saltadas” e silhueta definida. O cuidado com o corpo faz parte de uma rotina constante de treinos e alimentação equilibrada.
Após o desfile de 2025, a artista contou que ficou impressionada ao perceber que manteve o físico mesmo após desacelerar a rotina. Como afirmou: “Gente, eu estou passada com meu corpo”, destacando que não abandonou totalmente os cuidados.
Encerrando, Adriana Bombom celebrou sua condição atual com entusiasmo, dizendo: “Olha essa qualidade de pele. Passada comigo mesma”, reforçando o orgulho com sua preparação para o próximo Carnaval.
