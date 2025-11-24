Maria Padilha surpreende ao falar de casamento com 27 anos de diferença: “É colossal”
Clique aqui e escute a matéria
A atriz Maria Padilha, que pôde ter sido vista no remake da novela Vale Tudo, abriu o coração sobre a vida pessoal, e comentou o relacionamento que atualmente vive com o produtor e empresário Breno Meneghel.
Em entrevista ao jornal O Globo, a artista afirmou que os dois vivem uma união marcada por parceria de longa data, visto que estão juntos desde 2011. “Não viajávamos a sós há muito tempo e nos demos este presente. Fomos para a Inglaterra, que é a minha segunda cidade e na qual já morei algumas vezes. Foi a primeira vez do Breno no país”, disse.
“É colossal”
“Foi uma grande surpresa para mim porque nossa diferença de idade é colossal e eu não vou ficar vivendo a juventude dele”, declarou Maria Padilha. Apesar da diferença de 27 anos de idade, a atriz ressaltou que o fato nunca foi um problema entre eles, pelo contrário.
“Que bom que ele investiu e não tinha essa questão. Eu torço por ele e ele por mim, nos ajudamos e nos gostamos muito. Temos este amor verdadeiro de quem se quer bem de verdade“, disse ela.
VEJA MAIS: Maria Padilha surge de biquíni e corpo de ‘boneca’ impressiona
O post Maria Padilha surpreende ao falar de casamento com 27 anos de diferença: “É colossal” foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.