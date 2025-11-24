Leonardo Miggiorin explica por que ficou longe das novelas e desabafa: “Sinto falta disso”

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Leonardo Miggiorin, atual participante do MasterChef Celebridades, da Band, não é visto nas novelas desde que fez uma participação em Beleza Fatal, da HBO Max, e tenta conciliar a carreira de ator e a de psicólogo.

Em entrevista ao jornal O Globo, o artista abriu o coração sobre o afastamento dos folhetins ao longo dos últimos anos, e como estendeu sua dedicação ao campo psicológico diante da falta de oportunidades nas telinhas.

“Demorei 10 anos para me formar na faculdade, porque eu parava, fazia uma novela, depois voltava. Na verdade, eu queria ser psicólogo até antes de virar ator, mas vou ser ator para o resto da minha vida. Eu amo a minha profissão, meu lugar é na arte. E o trabalho como ator e diretor se mescla com esse trabalho de terapeuta e psicólogo”, detalhou Leonardo Miggiorin.

“Sinto falta disso”

Longe das novelas, o ator não escondeu seu desejo de emplacar um papel de destaque. “É o que eu mais amo. Cresci fazendo novela e acredito que terei outras oportunidades. Eu me sinto muito bem numa novela e com certeza estou sentindo falta disso, de viver um personagem diante do público num processo de mais tempo”, declarou.

VEJA MAIS: Após cliques impressionantes do corpo, Leonardo Miggiorin dispara: ‘Não tomo bomba’

O post Leonardo Miggiorin explica por que ficou longe das novelas e desabafa: “Sinto falta disso” foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.