Três Graças vira sinal de alerta na Globo e direção traça estratégias em meio a fracasso no Ibope
Três Graças, atual novela das nove da Globo, se tornou alvo de um verdadeiro sinal de alerta nos bastidores. A trama, apesar do seu prestígio e aprovação pela crítica especializada e pelos internautas nas redes sociais, tem sido um fracasso em audiência.
A história assinada por Aguinaldo Silva, curiosamente, foi bem avaliada no grupo de discussão montado pela emissora carioca, mas ainda assim, os números custam a subir na Grande São Paulo, principal praça de medição de audiência.
Até o 25º capítulo, Três Graças possui média parcial de apenas 22 pontos. A esta altura, o problemático remake de Vale Tudo registrava 22,2, enquanto Mania de Você (2024) vinha com 21,8.
Segundo informações do jornal O Globo, para a direção, liderada por Luiz Henrique Rios, o maior desafio da novela, agora, é tentar fisgar a atenção do público que assiste apenas pelas redes sociais. Deste modo, novas estratégias estão sendo traçadas para tentar reverter o quadro e impulsionar o Ibope do horário nobre.
