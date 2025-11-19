Relembre as vezes que Clara Brasil, namorada de Del Nero, posou nua na web
Clara Brasil tem dado o que falar nas redes sociais por conta de suas fotos sensuais! Ela que é atriz, apresentadora e empresária, está sempre publicando belíssimos cliques de biquíni e lingerie em seu Instagram, onde soma mais de 354 mil seguidores. Por lá, a namorada de Marco Polo Del Nero, ex-presidente da CBF, também já compartilhou registros em que surge completamente nua.
Pensando nisso, o Observatório dos Famosos reuniu algumas das fotos mais ousadas que mostram Clara Brasil totalmente sem roupa, esbanjando suas curvas poderosas e sua beleza inconfundível. Confira!
Pelada na cama
Em junho de 2017, Clara Brasil elevou a temperatura nas redes sociais ao publicar uma foto em que aparece completamente pelada na cama. No registro, a musa surge deitada com bumbum para cima, deixando em destaque as marquinhas evidentes em sua pele bronzeada.
Banho de espuma
Em agosto de 2021, a namorada do ex-presidente da CBF aproveitou para curtir um banho relaxante na banheira e fez questão de compartilhar os registros do momento em suas redes sociais. Nas imagens, ela aparece nua, cobrindo suas partes íntimas com a espuma.
Enrolada na toalha
Quem acompanha Clara Brasil nas redes sociais certamente já se deparou com diversas fotos da apresentadora enrolada apenas em uma toalha. Neste clique publicado em fevereiro de 2022, por exemplo, ela surge bem à vontade usando os trajes de banho, no corpo e na cabeça.
Curtindo na sauna
Já em março deste ano, ela publicou cliques semelhantes ao anterior, desta vez, curtindo na sauna. “Vamos de sauna hoje”, escreveu Clara Brasil, que posou nua, cobrindo seu corpo com a toalha.
Coberta pelo lençol
Em uma publicação recente, realizada em novembro deste ano, Clara Brasil posou na cama, cobrindo os seios com um lençol branco. Nos cliques, a famosa esbanjou beleza e sensualidade, conquistando muitos elogios nos comentários da publicação.
