Relembre as vezes que Clara Brasil, namorada de Del Nero, posou nua na web

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Clara Brasil tem dado o que falar nas redes sociais por conta de suas fotos sensuais! Ela que é atriz, apresentadora e empresária, está sempre publicando belíssimos cliques de biquíni e lingerie em seu Instagram, onde soma mais de 354 mil seguidores. Por lá, a namorada de Marco Polo Del Nero, ex-presidente da CBF, também já compartilhou registros em que surge completamente nua.

Pensando nisso, o Observatório dos Famosos reuniu algumas das fotos mais ousadas que mostram Clara Brasil totalmente sem roupa, esbanjando suas curvas poderosas e sua beleza inconfundível. Confira!

Pelada na cama

Em junho de 2017, Clara Brasil elevou a temperatura nas redes sociais ao publicar uma foto em que aparece completamente pelada na cama. No registro, a musa surge deitada com bumbum para cima, deixando em destaque as marquinhas evidentes em sua pele bronzeada.

Clara Brasil (Foto: Reprodução/Instagram)

Banho de espuma

Em agosto de 2021, a namorada do ex-presidente da CBF aproveitou para curtir um banho relaxante na banheira e fez questão de compartilhar os registros do momento em suas redes sociais. Nas imagens, ela aparece nua, cobrindo suas partes íntimas com a espuma.

Clara Brasil (Foto: Reprodução/Instagram)

Enrolada na toalha

Quem acompanha Clara Brasil nas redes sociais certamente já se deparou com diversas fotos da apresentadora enrolada apenas em uma toalha. Neste clique publicado em fevereiro de 2022, por exemplo, ela surge bem à vontade usando os trajes de banho, no corpo e na cabeça.

Clara Brasil (Foto: Reprodução/Instagram)

Curtindo na sauna

Já em março deste ano, ela publicou cliques semelhantes ao anterior, desta vez, curtindo na sauna. “Vamos de sauna hoje”, escreveu Clara Brasil, que posou nua, cobrindo seu corpo com a toalha.

Clara Brasil (Foto: Reprodução/Instagram)

Coberta pelo lençol

Em uma publicação recente, realizada em novembro deste ano, Clara Brasil posou na cama, cobrindo os seios com um lençol branco. Nos cliques, a famosa esbanjou beleza e sensualidade, conquistando muitos elogios nos comentários da publicação.

Clara Brasil (Foto: Reprodução/Instagram)

VEJA MAIS: Quem é Clara Brasil, atriz e namorada de Del Nero, 51 anos mais velho

O post Relembre as vezes que Clara Brasil, namorada de Del Nero, posou nua na web foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.