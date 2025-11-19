fechar
Observatório dos Famosos | Notícia

Fiuk denuncia uso indevido de seu nome e história em projeto de filme

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 19/11/2025 às 8:06
Fiuk denuncia uso indevido de seu nome e história em projeto de filme
Fiuk denuncia uso indevido de seu nome e história em projeto de filme - Observatório dos Famosos

Clique aqui e escute a matéria

Fiuk usou suas redes sociais nesta última terça-feira (18), e revelou um desentendimento envolvendo a produção de seu filme de drift, projeto que, segundo ele, nasceu de sua própria história e de um sonho pessoal.

Através do Instagram, ator afirmou que foi deixado de fora pela equipe que ele havia convidado para realizar o longa. “Fiquei em silêncio esses dias, porque precisava entender o que estava acontecendo. Mas agora vou falar”, iniciou.

Segundo Fiuk, as pessoas envolvidas no projeto decidiram seguir com o filme sem sua participação, realizando alterações drásticas. “As pessoas que convidei para o projeto decidiram seguir com o projeto sem mim, mudar rumos, mudar até o nome do filme, e ignorar tudo o que foi combinado e o que foi feito”, escreveu.

O cantor e ex-BBB também afirmou que seu nome e sua história estariam sendo usados sem autorização. “Usando ainda meu nome sem meu consentimento e minha história em negociações”, disse. Fiuk afirmou, ainda, não possuir acesso a nenhuma documentação formal relacionada ao filme. “Eu não recebi contratos, documentos, nem as imagens que gravamos juntos. Hoje, eu não tenho acesso a nada do material que eu mesmo criei”, declarou.

VEJA MAIS: Fiuk desabafa nas redes sobre medo de se apaixonar novamente

O post Fiuk denuncia uso indevido de seu nome e história em projeto de filme foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Leia também

Fiuk se irrita com vizinhos, coloca cercado em casa e aciona seguranças: ‘Estão invadindo’
Fiuk

Fiuk se irrita com vizinhos, coloca cercado em casa e aciona seguranças: ‘Estão invadindo’
Tatá Werneck e Fiuk selam paz com beijo na boca no Lady Night
Fiuk

Tatá Werneck e Fiuk selam paz com beijo na boca no Lady Night

Compartilhe

Tags