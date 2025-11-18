fechar
Nubia Oliiver relembra auge como sex symbol e dispara: “Não me sinto assim”

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 18/11/2025 às 8:11
Nubia Oliiver abriu o jogo sobre o período em que se tornou um dos maiores símbolos de sensualidade da TV, entre as décadas de 1990 e 2000.

Durante participação no podcast Juntos Somos Mais Fortes, a modelo e atriz falou sobre como encara o rótulo de sex symbol até hoje, em que já chegou a estampar cerca de 18 capas de revistas masculinas ao longo da carreira.

“Não me sinto assim”

“É engraçado, eu gosto, fico lisonjeada, claro. Mas eu não me sinto assim. No meu dia a dia eu sei como eu sou, eu não sou esse sex symbol que todo mundo vê. Se aos olhos dos outros eu sou, eu respeito a opinião de todo mundo. Está tudo certo. Eu me sinto lisonjeada”, disse Nubia Oliiver.

A famosa reconhece, por sua vez, que a imagem ajudou em muitos momentos e diz que mulheres consideradas bonitas conquistam mais oportunidades. “Acho que abre portas, lógico que abre. Não adianta falar que uma mulher bonita é artista não abre porta (…) Entrava e ainda ia pro camarote. A gente tinha umas certas regalias, né? Maravilha”, relembrou.

