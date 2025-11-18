Marido de Luiz Fernando Guimarães relembra internação forçada do ator: “Difícil”
Adriano Medeiros, marido de Luiz Fernando Guimarães, relembrou a época em que o ator precisou ter sido internado à força por causa do abuso de álcool, há alguns anos.
Em entrevista à revista Veja Rio, o empresário avaliou o retorno do veterano aos palcos nesta terça-feira (18), com a peça Curto-Circuito, que celebra seus 50 anos de carreira.
“Difícil”
“Foi a fase mais difícil de todas. Ou entrava forte nessa tentativa, ou eu tomava outro rumo”, recordou Adriano Medeiros. Segundo Luiz Fernando Guimarães, a decisão de se tornarem pais veio depois, marcando uma nova fase na vida do casal.
“Não cogitava a paternidade, mas um dia olhei para o Adriano e falei: está faltando algo… Repasso aos meus filhos um conselho que sempre dei a meus amigos: vai no impulso”, disse Luiz. “Somos uma família como outra qualquer. Queremos inspirar as pessoas a viver de forma natural”, completou Adriano Medeiros.
