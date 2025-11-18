Irmã de Zezé Di Camargo fala sobre estado de saúde e decisão de cirurgia: “Isso é importante”

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Luciele Camargo usou as redes sociais neste último domingo (16), e contou aos seguidores que foi submetida a uma cirurgia de explante mamário.

Através do Instagram, a irmã de Zezé Di Camargo compartilhou um registro ainda na cama do hospital, com trajes cirúrgicos, e celebrou a decisão de retirar a prótese de silicone.

“Devidamente explantada. O que é o explante, Luciele? Tirar o silicone. E estou MUITO FELIZ, o resultado estético importa, mas nada se compara à satisfação de saber que não carrego mais uma prótese”, escreveu ela, que também ressaltou ter tomado a decisão com apoio do médico responsável pelo procedimento.

“Isso é importante”

“Isso é importante demais. Escolhi um médico especialista em reconstrução mamária, outro fator superimportante”, afirmou. Em busca de combater críticas, ela ainda esclareceu aos seguidores que não houve interesse comercial. “Ah, não foi parceria/permuta”, disse.

Luciele Camargo (Foto: Reprodução/Instagram)

VEJA MAIS: Denilson abre o jogo sobre como é a relação com os cunhados, Zezé Di Camargo e Luciano

O post Irmã de Zezé Di Camargo fala sobre estado de saúde e decisão de cirurgia: “Isso é importante” foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.