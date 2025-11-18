Irmã de Zezé Di Camargo fala sobre estado de saúde e decisão de cirurgia: “Isso é importante”
Luciele Camargo usou as redes sociais neste último domingo (16), e contou aos seguidores que foi submetida a uma cirurgia de explante mamário.
Através do Instagram, a irmã de Zezé Di Camargo compartilhou um registro ainda na cama do hospital, com trajes cirúrgicos, e celebrou a decisão de retirar a prótese de silicone.
“Devidamente explantada. O que é o explante, Luciele? Tirar o silicone. E estou MUITO FELIZ, o resultado estético importa, mas nada se compara à satisfação de saber que não carrego mais uma prótese”, escreveu ela, que também ressaltou ter tomado a decisão com apoio do médico responsável pelo procedimento.
“Isso é importante”
“Isso é importante demais. Escolhi um médico especialista em reconstrução mamária, outro fator superimportante”, afirmou. Em busca de combater críticas, ela ainda esclareceu aos seguidores que não houve interesse comercial. “Ah, não foi parceria/permuta”, disse.
