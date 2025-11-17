Thaila Ayala afirma que não teve referência para ser mãe: “Demorei para me dar conta”

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Thaila Ayala é mãe de Francisco, de 3 anos, e Tereza, de 2, frutos do casamento com o ator Renato Goés. A atriz foi sincera ao confessar que não possuía nenhuma referência materna sobre a função.

“Demorei para me dar conta”

Em entrevista à revista Quem, a artista explicou que ‘aprendeu’ a ser mãe com o podcast Mil e Uma Tretas, que criou em 2022 com a amiga Julia Faria. “Entendi que o podcast surgiu para a minha maternidade. Hoje entendo o serviço que faço com ele. A gente demorou para se dar conta da nossa responsabilidade e do quanto a gente alcança, informa e acolhe mulheres. Mas acho que a primeira mulher a ser acolhida realmente fui eu. Olho para os meus filhos e penso: ‘o que seria deles se eu não tivesse todas essas informações?'”, disse.

Ao lado do marido, Renato Góes, Thaila Ayla afirma que cria as crianças com a segurança de que é a melhor mãe que pode ser. “Hoje sou a melhor mãe que posso ser por conta do podcast… Imagino o quanto isso vale para tantas outras mães que não têm tantas referências ou que têm, mas querem fazer seu próprio caminho, sem repetir padrões da mãe ou da avó”, ressaltou.

Thaila destacou, ainda, que não se importa com os haters, que a acusam de estar demonizando a maternidade ao falar sobre os desafios. “Às vezes ainda a gente escuta: ‘essas mulheres demonizando a gravidez’. Deus que me livre. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Poderia não ter sido, e tudo bem, mas para mim, de fato, foi a melhor coisa. A gente só está falando do que nunca foi falado em todos esses anos”, declarou.

