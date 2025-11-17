Silvânia Aquino expõe verdade sobre desligamento do Calcinha Preta após 25 anos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A cantora Silvânia Aquino usou as redes sociais no último sábado (15), e realizou uma transmissão ao vivo onde falou sobre sua saída do Calcinha Preta.

A artista anunciou seu desligamento da banda por meio de uma nota de esclarecimento, após 25 anos, e informou aos milhares de seguidores que não saiu do grupo de forró por sua própria vontade. “Preciso esclarecer para vocês que não foi opção minha estar fora da banda Calcinha Preta, na qual tenho uma vida dedicada. Foram tantos anos ali dentro, pretensão zero de sair”, iniciou.

Segundo Silvânia, ela teve que se pronunciar, pois surgiram muitos rumores sobre sua saída do Calcinha Preta. “Aí ficam muitos comentários: um fala uma coisa, outro fala outra e está parecendo, deixa transparecer, que eu saí da banda. Eu não saí da banda! Não sairia da banda”, esclareceu.

Após a saída da banda, Silvânia foi anunciada em um novo projeto musical ao lado do cantor Berg Rabelo. O anúncio foi feito durante um show da cantora Taty Girl, em Fortaleza, e publicado pela empresa Camarote Shows nas redes sociais. No palco, Taty apresentou ela como a mais recente contratação do escritório administrado pelo cantor Wesley Safadão.

