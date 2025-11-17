fechar
Musa do Sport Club Internacional tira a calcinha e esconde parte íntima com bola de futebol

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 17/11/2025 às 18:57
Morgana Mendes, a Musa do Sport Club Internacional, causou grande entusiasmo entre os torcedores do clube gaúcho ao compartilhar uma imagem ousada em sua conta do Instagram. Na foto, a bela modelo estava sentada no campo, utilizando uma bola de futebol para esconder sua parte íntima.

Naquele momento, a encantadora representante do Internacional vestia uma camiseta personalizada do time e meias vermelhas. Aparentemente, ela não estava usando calcinha no momento da fotografia.

A imagem foi postada no perfil oficial de Morgana Mendes e não faltaram elogios e mensagens carinhosas para a musa do Sport Club Internacional. “Esta musa é a mais linda”, comentou um internauta. “Ela representa muito bem o Inter!”, afirmou um jovem. “É a mais atraente”, declarou outro admirador. “Simplesmente perfeita”, escreveu um seguidor.

Há algum tempo, a musa do Sport Club Internacional fez uma promessa audaciosa para motivar os jogadores do clube gaúcho. Naquela ocasião, Morgana Mendes anunciou seu desejo de realizar uma nova sessão fotográfica sensual no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul.

“Quero fazer um ensaio no Beira-Rio, pois é o meu sonho. Quero fazer isso antes de entregar a faixa para a próxima musa colorada e quem sabe isso possa motivar os jogadores do Inter a serem campeões nesta temporada.”, afirmou a morena. “A torcida merece um título e o meu ensaio bombástico!”, acrescentou a morena.

https://www.instagram.com/p/Cc6DOfVvDIn/

Musa do Sport Club Internacional (Foto: Reprodução/Instagram/@saymon.dalazen/@jdomingos01)

