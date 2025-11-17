Morre aos 82 anos o músico Jards Macalé, ícone da MPB

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A música brasileira perdeu um de seus criadores mais originais. Jards Macalé morreu nesta segunda-feira (17), aos 82 anos, no Rio de Janeiro. A notícia foi divulgada pelas redes sociais do artista, que estava internado na Barra da Tijuca para tratar um enfisema pulmonar.

Nesta manhã, ele sofreu uma parada cardíaca e não resistiu. A equipe destacou que Macalé despertou de uma cirurgia cantando Meu Nome é Gal, mantendo o bom humor que o acompanhou por toda a vida.

Carioca da Tijuca, Macalé cresceu em um ambiente musical que misturava samba de morro e música erudita. O apelido que se tornaria sua marca surgiu na adolescência, quando colegas compararam sua falta de habilidade no futebol ao desempenho de um jogador do Botafogo chamado Macalé. O nome pegou, ultrapassou a brincadeira e abriu caminho para uma trajetória única.

A formação sólida, com mestres como Guerra Peixe e Turíbio Santos, ajudou a impulsionar o jovem músico que, nos anos 1960, já circulava ao lado de Vinícius de Moraes e Maria Bethânia, com quem atuou como diretor musical. Em 1969, conquistou projeção nacional no Festival Internacional da Canção com Gotham City, parceria com Capinam que o aproximou da estética contestadora daquele período. Embora não fosse oficialmente parte da Tropicália, manteve colaboração intensa com nomes como Caetano Veloso, Gal Costa, Gilberto Gil, Waly Salomão e Torquato Neto, tornando-se peça essencial da vanguarda.

Ao longo das décadas, Macalé construiu uma obra marcada pelo experimentalismo e pela liberdade criativa. Fez história também no cinema, assinando trilhas para Nelson Pereira dos Santos, Joaquim Pedro de Andrade e Glauber Rocha. Entre seus trabalhos mais emblemáticos estão Vapor Barato, Movimento dos Barcos, Soluços, Mal Secreto e Farinha do Desprezo. Como produtor e violonista, deixou sua marca em Transa, álbum clássico de Caetano Veloso.

Fiel a uma linguagem própria e avesso a rótulos, Jards Macalé permaneceu ativo, inquieto e reverenciado até o fim. Sua obra segue como referência para artistas de diferentes gerações e um lembrete da força criativa que sempre moveu a MPB.

